https://sputnikarabic.ae/20230704/إصابة-ما-لا-يقل-عن-25-شخصا-في-هجوم-القوات-الأوكرانية-على-ماكيفكا-1078739868.html
إصابة ما لا يقل عن 25 شخصا في هجوم القوات الأوكرانية على ماكيفكا بجمهورية دونيتسك
إصابة ما لا يقل عن 25 شخصا في هجوم القوات الأوكرانية على ماكيفكا بجمهورية دونيتسك
أصيب لا يقل عن 25 شخصًا، صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة ماكييفكا، بينهم طفلين، وفقًا لما أعلنه دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T21:27+0000
2023-07-04T21:27+0000
2023-07-04T21:42+0000
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وكتب بوشيلين عبر قناته بموقع تيليغرام: "في وقت متأخر من المساء، شن العدو ضربات عنيفة على الأحياء السكنية والمجمع الطبي في منطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا".وأضاف: "حتى الآن، علمنا بوجود 25 جريحًا، بينهم طفلين: فتاة تبلغ من العمر سنتين و9 أشهر، وصبي يبلغ من العمر 7 سنوات. يتم تقديم المساعدة الطبية اللازمة للجميع".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230704/القوات-الأوكرانية-تدمر-8-مباني-لمؤسسات-طبية-أثناء-قصف-ماكيفك-1078739824.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم
أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, العالم
إصابة ما لا يقل عن 25 شخصا في هجوم القوات الأوكرانية على ماكيفكا بجمهورية دونيتسك
21:27 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 21:42 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
أصيب لا يقل عن 25 شخصًا، صباح اليوم الأربعاء، جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة ماكييفكا، بينهم طفلين، وفقًا لما أعلنه دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية.
وكتب بوشيلين عبر قناته بموقع تيليغرام: "في وقت متأخر من المساء، شن العدو ضربات عنيفة على الأحياء السكنية والمجمع الطبي في منطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا".
وأضاف: "حتى الآن، علمنا بوجود 25 جريحًا، بينهم طفلين: فتاة تبلغ من العمر سنتين و9 أشهر، وصبي يبلغ من العمر 7 سنوات. يتم تقديم المساعدة الطبية اللازمة للجميع".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.