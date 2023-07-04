https://sputnikarabic.ae/20230704/القوات-الأوكرانية-تدمر-8-مباني-لمؤسسات-طبية-أثناء-قصف-ماكيفك-1078739824.html
القوات الأوكرانية تدمر 8 مباني لمؤسسات طبية أثناء قصف ماكيفكا بجمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تدمر 8 مباني لمؤسسات طبية أثناء قصف ماكيفكا بجمهورية دونيتسك
أفاد الوزير المؤقت للصحة في جمهورية دونيتسك، دميتري غارتسيف، صباح اليوم الأربعاء، بأن ثماني مباني طبية ومدرسة طبية تضررت في مدينة ماكييفكا نتيجة قصف القوات... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T21:23+0000
2023-07-04T21:23+0000
2023-07-04T21:47+0000
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وكتب غارتسيف في قناته على تطبيق تيليغرام: "نتيجة للقصف الرهيب الذي تعرضت له المؤسسات الصحية في الجمهورية اليوم، تضررت منشآت الرعاية الصحية في ثمانية مؤسسات طبية في مدينة ماكييفكا، حيث تعرضت النوافذ والأبواب والواجهات لأضرار نتيجة لقوة الانفجار. تضررت أيضًا نوافذ مبنى سكني لمدرسة ماكييفكا الطبية".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230704/إصابة-ما-لا-يقل-عن-25-شخصا-في-هجوم-القوات-الأوكرانية-على-ماكيفكا-1078739868.html
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القوات الأوكرانية تدمر 8 مباني لمؤسسات طبية أثناء قصف ماكيفكا بجمهورية دونيتسك
21:23 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 21:47 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
أفاد الوزير المؤقت للصحة في جمهورية دونيتسك، دميتري غارتسيف، صباح اليوم الأربعاء، بأن ثماني مباني طبية ومدرسة طبية تضررت في مدينة ماكييفكا نتيجة قصف القوات الأوكرانية.
وكتب غارتسيف في قناته على تطبيق تيليغرام: "نتيجة للقصف الرهيب الذي تعرضت له المؤسسات الصحية في الجمهورية اليوم، تضررت منشآت الرعاية الصحية في ثمانية مؤسسات طبية في مدينة ماكييفكا، حيث تعرضت النوافذ والأبواب والواجهات لأضرار نتيجة لقوة الانفجار. تضررت أيضًا نوافذ مبنى سكني لمدرسة ماكييفكا الطبية".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.