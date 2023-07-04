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إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230704/ارتفاع-عدد-ضحايا-قصف-القوات-الأوكرانية-على-ماكيفكا-إلى-36-مصابا--1078741033.html
ارتفاع عدد ضحايا قصف القوات الأوكرانية على ماكيفكا إلى 36 مصابا
ارتفاع عدد ضحايا قصف القوات الأوكرانية على ماكيفكا إلى 36 مصابا
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية لأوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، بأن عدد المصابين في قصف ماكيفكا من... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T23:27+0000
2023-07-04T23:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفادت الممثلية عبر قناته بموقع تليغرام بأن: "36 مدنيًا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، بمن فيهم اثنان من الأطفال: فتاة مواليد عام 2021 وصبي مواليد عام 2016".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن عدد المصابين جراء الهجوم من قبل قوات الأوكرانية بلغ 25 شخصًا على الأقل. وأفاد رئيس بلدية ماكييفكا، فلاديسلاف كلوتشاروف، لوكالة "سبوتنيك" أن شخصًا يبلغ من العمر 62 عامًا لقى حتفه نتيجة قصف قوات الأوكرانية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230704/إصابة-ما-لا-يقل-عن-25-شخصا-في-هجوم-القوات-الأوكرانية-على-ماكيفكا-1078739868.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

ارتفاع عدد ضحايا قصف القوات الأوكرانية على ماكيفكا إلى 36 مصابا

23:27 GMT 04.07.2023
© Sputnik . Victor Antoniuk / الانتقال إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيستك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022
قوات جمهورية دونيستك الشعبية تحرر مطار ماريوبول من القوات المسلحة الأوكرانية، أوكرانيا 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Sputnik . Victor Antoniuk
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية لأوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، بأن عدد المصابين في قصف ماكيفكا من قبل القوات الأوكرانية ارتفع إلى 36 شخصًا، بينهم طفلين.
وأفادت الممثلية عبر قناته بموقع تليغرام بأن: "36 مدنيًا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، بمن فيهم اثنان من الأطفال: فتاة مواليد عام 2021 وصبي مواليد عام 2016".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة ما لا يقل عن 25 شخصا في هجوم القوات الأوكرانية على ماكيفكا بجمهورية دونيتسك
21:27 GMT
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن عدد المصابين جراء الهجوم من قبل قوات الأوكرانية بلغ 25 شخصًا على الأقل.
وأفاد رئيس بلدية ماكييفكا، فلاديسلاف كلوتشاروف، لوكالة "سبوتنيك" أن شخصًا يبلغ من العمر 62 عامًا لقى حتفه نتيجة قصف قوات الأوكرانية.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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