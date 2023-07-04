https://sputnikarabic.ae/20230704/ارتفاع-عدد-ضحايا-قصف-القوات-الأوكرانية-على-ماكيفكا-إلى-36-مصابا--1078741033.html

ارتفاع عدد ضحايا قصف القوات الأوكرانية على ماكيفكا إلى 36 مصابا

ارتفاع عدد ضحايا قصف القوات الأوكرانية على ماكيفكا إلى 36 مصابا

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية لأوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، بأن عدد المصابين في قصف ماكيفكا من... 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T23:27+0000

2023-07-04T23:27+0000

2023-07-04T23:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وأفادت الممثلية عبر قناته بموقع تليغرام بأن: "36 مدنيًا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، بمن فيهم اثنان من الأطفال: فتاة مواليد عام 2021 وصبي مواليد عام 2016".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن دينيس بوشيلين، القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن عدد المصابين جراء الهجوم من قبل قوات الأوكرانية بلغ 25 شخصًا على الأقل. وأفاد رئيس بلدية ماكييفكا، فلاديسلاف كلوتشاروف، لوكالة "سبوتنيك" أن شخصًا يبلغ من العمر 62 عامًا لقى حتفه نتيجة قصف قوات الأوكرانية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230704/إصابة-ما-لا-يقل-عن-25-شخصا-في-هجوم-القوات-الأوكرانية-على-ماكيفكا-1078739868.html

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