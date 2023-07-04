https://sputnikarabic.ae/20230704/رفع-العلم-الإيراني-أمام-بناء-الأمانة-العامة-لمنظمة-شنغهاي-للتعاون-فيديو--1078718199.html
رفع العلم الإيراني أمام بناء الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون... فيديو
رفع العلم الإيراني أمام بناء الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون... فيديو
رفع العلم الإيراني، اليوم الثلاثاء، في بناء الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون بعد إعلان المنظمة انضمام طهران بشكل رسمي كعضو دائم. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T10:45+0000
2023-07-04T10:45+0000
2023-07-04T10:51+0000
نادي الفيديو
العالم
منظمة شنغهاي للتعاون
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ورفع العلم بالتزامن مع عزف النشيد الوطني الإيراني مع تواجد رسمي إيراني وحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والصحفيين.وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، متحدثا خلال قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" عبر تقنية الفيديو، إن العضوية في المنظمة ستوفر لإيران الشروط اللازمة لتعزيز الأمن وضمان السيادة والتنمية الاقتصادية المستدامة.اقرأ ايضا: إيران عضوا في منظمة "شنغهاي للتعاون" بشكل رسمياقرأ أيضا: بوتين: يمكننا تشكيل منظومة عالمية متعددة الأقطاب قائمة على التعاون
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نادي الفيديو, العالم, منظمة شنغهاي للتعاون
نادي الفيديو, العالم, منظمة شنغهاي للتعاون
رفع العلم الإيراني أمام بناء الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون... فيديو
10:45 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 10:51 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
رفع العلم الإيراني، اليوم الثلاثاء، في بناء الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون بعد إعلان المنظمة انضمام طهران بشكل رسمي كعضو دائم.
ورفع العلم بالتزامن مع عزف النشيد الوطني الإيراني مع تواجد رسمي إيراني وحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والصحفيين.
أصبحت إيران، اليوم الثلاثاء، الموافق لـ 4 يوليو / تموز، بشكل رسمي عضوا دائما في منظمة "شنغهاي" للتعاون، وذلك بعد إعلان انضمامها خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة اليوم.
"الدول الأعضاء تشددعلى الأهمية التاريخية لقبول جمهورية إيران الإسلامية في منظمة شنغهاي للتعاون كدولة كاملة العضوية".
إعلان نيودلهي الذي تبناه أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، متحدثا خلال قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" عبر تقنية الفيديو، إن العضوية في المنظمة ستوفر لإيران الشروط اللازمة لتعزيز الأمن وضمان السيادة والتنمية الاقتصادية المستدامة.