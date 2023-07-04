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إيران عضوا في منظمة "شنغهاي للتعاون" بشكل رسمي
https://sputnikarabic.ae/20230704/إيران-عضوا-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-بشكل-رسمي---1078717258.html
إيران عضوا في منظمة "شنغهاي للتعاون" بشكل رسمي
إيران عضوا في منظمة "شنغهاي للتعاون" بشكل رسمي
أصبحت إيران، اليوم الثلاثاء، الموافق لـ 4 يوليو / تموز، بشكل رسمي عضوا دائما في منظمة "شنغهاي" للتعاون، وذلك بعد إعلان انضمامها خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T10:22+0000
2023-07-04T10:31+0000
العالم
منظمة شنغهاي للتعاون
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وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، متحدثا خلال قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" عبر تقنية الفيديو، إن العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون ستوفر لإيران الشروط اللازمة لتعزيز الأمن وضمان السيادة والتنمية الاقتصادية المستدامة.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أعلن في وقت سابق، أن انضمام إيران بشكل كامل إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون، سيكون في مصلحة جميع الأطراف المعنية.الجدير بالذكر أن منظمة "شنغهاي" للتعاون منظمة دولية، أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وفي 9 يونيو/ حزيران 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة، وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها، وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروس، التي تعتبر حاليا مراقبا في المنظمة.
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العالم, منظمة شنغهاي للتعاون
العالم, منظمة شنغهاي للتعاون

إيران عضوا في منظمة "شنغهاي للتعاون" بشكل رسمي

10:22 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 10:31 GMT 04.07.2023)
© AFP 2023 / ED JONESالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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يتبع
أصبحت إيران، اليوم الثلاثاء، الموافق لـ 4 يوليو / تموز، بشكل رسمي عضوا دائما في منظمة "شنغهاي" للتعاون، وذلك بعد إعلان انضمامها خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة اليوم.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، متحدثا خلال قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" عبر تقنية الفيديو، إن العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون ستوفر لإيران الشروط اللازمة لتعزيز الأمن وضمان السيادة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

"نحن نعتقد أن العضوية الكاملة في هذه المنظمة الهامة (منظمة شانغهاي للتعاون) ستوفر لإيران ظروف الأمن الجماعي، وفرص التنمية الاقتصادية المستدامة، لضمان السيادة إلى حد أكبر مما كانت عليه من قبل".

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي
إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قد أعلن في وقت سابق، أن انضمام إيران بشكل كامل إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون، سيكون في مصلحة جميع الأطراف المعنية.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "عضوية إيران في منظمة "شنغهاي" للتعاون في مصلحة جميع الأطراف، إيران والمنظمة وأعضاؤها، وقد يعزز هذا التطور الإيجابي قيمة منظمة شنغهاي للتعاون كمنظمة إقليمية مهمة، وهذا التغيير سيكون في مصلحة جميع الدول الأعضاء، وسيعزز العملية الجهوية".

الجدير بالذكر أن منظمة "شنغهاي" للتعاون منظمة دولية، أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وفي 9 يونيو/ حزيران 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة، وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها، وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروس، التي تعتبر حاليا مراقبا في المنظمة.
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