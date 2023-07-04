عربي
إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230704/صافرات-الإنذار-تدوي-في-سديروت-وبعض-مستوطنات-غلاف-غزة-1078740585.html
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، أن خمسة صواريخ تم إطلاقها على إسرائيل من قطاع غزة لكنها تمت اعتراضها بنجاح. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T22:41+0000
2023-07-04T23:50+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048956262_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_ab8da3b1cd5060ef52cb3c2432bb2f9c.jpg
وجاء في بيان للجيش: "تم إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت الدفاعات الجوية للجيش الإسرائيلي في اعتراض جميع إطلاقات الصواريخ".يأتي ذلك بعد أن شهدت الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230704/مقتل-جندي-إسرائيلي-خلال-اشتباكات-جنين-1078740208.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048956262_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_31b15d23edc8748a0abedfa6a0a73f70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة

الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

22:41 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 23:50 GMT 04.07.2023)
© AFP 2023 / Menahem Kahana القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
 القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / Menahem Kahana
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، أن خمسة صواريخ تم إطلاقها على إسرائيل من قطاع غزة لكنها تمت اعتراضها بنجاح.
وجاء في بيان للجيش: "تم إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت الدفاعات الجوية للجيش الإسرائيلي في اعتراض جميع إطلاقات الصواريخ".
نفير عام في مخيم جنين تحسباً لاقتحام الجيش الإسرائيلي والضفة تشيع شابين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
مقتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات جنين
21:49 GMT
يأتي ذلك بعد أن شهدت الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала