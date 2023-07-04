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الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، أن خمسة صواريخ تم إطلاقها على إسرائيل من قطاع غزة لكنها تمت اعتراضها بنجاح. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T22:41+0000
2023-07-04T22:41+0000
2023-07-04T23:50+0000
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وجاء في بيان للجيش: "تم إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت الدفاعات الجوية للجيش الإسرائيلي في اعتراض جميع إطلاقات الصواريخ".يأتي ذلك بعد أن شهدت الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230704/مقتل-جندي-إسرائيلي-خلال-اشتباكات-جنين-1078740208.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
22:41 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 23:50 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، أن خمسة صواريخ تم إطلاقها على إسرائيل من قطاع غزة لكنها تمت اعتراضها بنجاح.
وجاء في بيان للجيش: "تم إطلاق خمسة صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نجحت الدفاعات الجوية للجيش الإسرائيلي في اعتراض جميع إطلاقات الصواريخ".
يأتي ذلك بعد أن شهدت الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم
شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي
للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.