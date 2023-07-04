https://sputnikarabic.ae/20230704/صفقة-طائرات-محتملة-للسعودية-والإمارات-ما-هي-قدرات-القوات-الجوية-للدولتين-في-2023-1078729427.html

صفقة طائرات محتملة للسعودية والإمارات... ما هي قدرات القوات الجوية للدولتين في 2023؟

صفقة طائرات محتملة للسعودية والإمارات... ما هي قدرات القوات الجوية للدولتين في 2023؟

يصنف الجيش السعودي في المرتبة الـ 22 عالميا، وتصنف الإمارات في المرتبة رقم 56 بين أقوى 145 جيشا في العالم، وتمتلك الدولتان نحو 1500 طائرة حربية. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T14:44+0000

2023-07-04T14:44+0000

2023-07-04T14:44+0000

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وتحتل السعودية المرتبة الـ 5 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، بينما يصنف الجيش الإماراتي في المرتبة السابعة في المنطقة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.كما تمثل السعودية ثاني أضخم قوة عسكرية في منطقة الخليج بعد إيران، بينما تحتل الإمارات المرتبة الـ 4 خليجيا.ما هي قدرات القوات الجوية السعودية؟تصنف القوات الجوية السعودية في المرتبة رقم 12 بين أضخم القوات الجوية في العالم وتمتلك 897 طائرة حربية من جميع الأنواع تشمل:كما تمتلك السعودية 214 مطارا عسكريا يجعلها في المرتبة رقم 25 بين الدول التي تمتلك أكبر عدد من المطارات في العالم.ما هي قدرات القوات الجوية الإماراتية؟تصنف القوات الجوية الإماراتية في المرتبة رقم 19 بين أضخم القوات الجوية في العالم وتمتلك 565 طائرة حربية من جميع الأنواع تشمل:وقبل أيام، أفادت وسائل إعلام ألمانية بنشوب خلاف بين مسؤولين في الحكومة الائتلافية الألمانية، يتعلق بصفقة محتملة لبيع مقاتلات حربية من طراز "يوروفايتر تايفون" للسعودية والإمارات.ولفتت وسائل الإعلام الألمانية إلى أن بريطانيا تحاول إقناع ألمانيا، التي تصنع جزءا كبيرا من مكونات الطائرة، بالموافقة على إتمام الصفقة التي تم تجميدها منذ 5 سنوات على خلفية الحرب في اليمن.

https://sputnikarabic.ae/20220125/مجلة-سو-30-إس-إم-واحدة-من-أخطر-المقاتلات-في-أوروبا-1057046129.html

https://sputnikarabic.ae/20221004/6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068621670.html

https://sputnikarabic.ae/20230702/إعلام-صفقة-طائرات-أوروبية-لدولتين-خليجيتين-تشعل-الخلاف-في-ألمانيا-1078664232.html

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رصد عسكري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج , أخبار ألمانيا, بريطانيا