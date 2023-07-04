https://sputnikarabic.ae/20230704/قوات-الدعم-السريع-تعلن-إسقاط-طائرة-حربية-تابعة-للجيش-السوداني-في-منطقة-الخرطوم-بحري-1078718687.html
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري، وذلك في ظل تواصل... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T11:27+0000
2023-07-04T11:27+0000
2023-07-04T11:27+0000
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الأخبار
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وذكرت "الدعم السريع" في بيان لها: "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، صباح اليوم الثلاثاء، طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة لمليشيا البرهان الانقلابية وفلول النظام البائد في منطقة بحري".وأضاف البيان: "هاجم طيران الانقلابيين، صباح اليوم، عددا من الأحياء السكنية في أم درمان، مرتكبا مجازر بشرية بشعة خاصة في منطقة أمبدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء".ونوه أيضا بأنه "تمكن الأشاوس من القبض على كابتن الطائرة بعد هبوطه بالمظلة".وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.ويوم الجمعة الماضي، صرح مالك عقار، نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، بأن الوفد السوداني قد طلب مساعدة موسكو في حل النزاع في بلاده، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230703/مالك-عقار-يؤكد-على-أهمية-مشاركة-روسيا-في-الجهود-الرامية-لحل-الأزمة-السودانية--عاجل-1078668209.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري
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أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من إسقاط طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري، وذلك في ظل تواصل الاشتباكات بين الطرفين منذ أبريل/ نيسان الماضي.
وذكرت "الدعم السريع
" في بيان لها: "أسقط أشاوس قوات الدعم السريع، صباح اليوم الثلاثاء، طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة لمليشيا البرهان الانقلابية وفلول النظام البائد في منطقة بحري".
وأضاف البيان: "هاجم طيران الانقلابيين، صباح اليوم، عددا من الأحياء السكنية في أم درمان، مرتكبا مجازر بشرية بشعة خاصة في منطقة أمبدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء".
ونوه أيضا بأنه "تمكن الأشاوس من القبض على كابتن الطائرة بعد هبوطه بالمظلة".
وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
ويوم الجمعة الماضي، صرح مالك عقار، نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، بأن الوفد السوداني قد طلب مساعدة موسكو في حل النزاع في بلاده
، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.