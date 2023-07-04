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https://sputnikarabic.ae/20230704/ميشوستين-الاقتصاد-الروسي-يواصل-تعافيه-على-الرغم-من-العقوبات-1078740488.html
ميشوستين: الاقتصاد الروسي يواصل تعافيه على الرغم من العقوبات
ميشوستين: الاقتصاد الروسي يواصل تعافيه على الرغم من العقوبات
أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد روسيا يتعافى، وأساس هذا التعافي هو تحسين رفاهية السكان. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T22:54+0000
2023-07-04T22:54+0000
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وقال ميشوستين، خلال اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين: "كل هذا يدل على التحسن في الوضع الاقتصادي، وعلى أن الناس بدأوا يحصلون على دخل أعلى. وبالمناسبة، كما تضعون المهمة لنا، فإن الأساس هو زيادة دخل السكان".ووفقًا لرئيس الوزراء الروسي، فإن معدل البطالة في روسيا يبلغ 3.1-3.2 في المئة، وقال ميشوستين: "حسنًا، وسوق العمل. هنا تعرفون الوضع جيدًا. فلنقل إنه تاريخيًا، معدل البطالة يبلغ 3.1-3.2 في المئة".وأضاف ميشوستين:يذكر أن المصرف المركزي الروسي أعلن، في وقت سابق، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت في الفترة من 2 إلى 9 يونيو/حزيران 2023، بنسبة 0.1 في المئة وبلغت 585.7 مليار دولار.وفرضت الولايات المتحدة والدول الغربية ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية، على عدد من دول العالم، على رأسها روسيا وإيران وفنزويلا وبيلاروسيا، وشركات وأفراد صينيين، وغيرها.
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الاقتصاد الروسي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الاقتصاد الروسي

ميشوستين: الاقتصاد الروسي يواصل تعافيه على الرغم من العقوبات

22:54 GMT 04.07.2023
© Sputnik . Alexander Astafiev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، 31 مارس 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، 31 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Sputnik . Alexander Astafiev
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أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد روسيا يتعافى، وأساس هذا التعافي هو تحسين رفاهية السكان.
وقال ميشوستين، خلال اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين: "كل هذا يدل على التحسن في الوضع الاقتصادي، وعلى أن الناس بدأوا يحصلون على دخل أعلى. وبالمناسبة، كما تضعون المهمة لنا، فإن الأساس هو زيادة دخل السكان".
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ووفقًا لرئيس الوزراء الروسي، فإن معدل البطالة في روسيا يبلغ 3.1-3.2 في المئة، وقال ميشوستين: "حسنًا، وسوق العمل. هنا تعرفون الوضع جيدًا. فلنقل إنه تاريخيًا، معدل البطالة يبلغ 3.1-3.2 في المئة".
وأضاف ميشوستين:

"أعتقد أنه سيتم الوفاء بجميع المهام، والأهم من ذلك، أنا متأكد من ذلك. سيتم الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية".

يذكر أن المصرف المركزي الروسي أعلن، في وقت سابق، أن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت في الفترة من 2 إلى 9 يونيو/حزيران 2023، بنسبة 0.1 في المئة وبلغت 585.7 مليار دولار.
وفرضت الولايات المتحدة والدول الغربية ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية، على عدد من دول العالم، على رأسها روسيا وإيران وفنزويلا وبيلاروسيا، وشركات وأفراد صينيين، وغيرها.
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