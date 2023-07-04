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https://sputnikarabic.ae/20230704/وزير-المالية-التركي-أردوغان-يعتزم-زيارة-الإمارات-لتوقيع-اتفاقيات-شاملة-1078705835.html
وزير المالية التركي: أردوغان يعتزم زيارة الإمارات لتوقيع اتفاقيات شاملة
وزير المالية التركي: أردوغان يعتزم زيارة الإمارات لتوقيع اتفاقيات شاملة
أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى الإمارات بعد أسبوعين للتوقيع على اتفاقيات ثنائية شاملة. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T07:14+0000
2023-07-04T07:14+0000
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رجب طيب أردوغان
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وذكرت وكالة "الأتاضول" التركية أن "شيمشك أوضح أن التنسيق يجري من خلال وزارته"، مشيرا إلى أنهم قطعوا شوطا طويلا في العمل الفني الخاص بالاتفاقيات.وأضاف: "سنكمل العمل في الأسبوعين المقبلين ومن المحتمل أن يقوم رئيسنا بزيارة الإمارات بعد ذلك"، متابعا: "من الناحية الفنية أحرزنا تقدماً كبيراً ومن المحتمل أن يكون هناك اتفاق إطاري شامل".وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بحث مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز، سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإماراتي، الخميس الماضي، لنائب الرئيس التركي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.وخلال اللقاء استعرض الجانبان الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.وبحث الطرفان أيضا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.كما طلب الرئيس الإماراتي من يلماز نقل تحياته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنياته لتركيا وشعبها بمزيد من النماء والازدهار.
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أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رجب طيب أردوغان

وزير المالية التركي: أردوغان يعتزم زيارة الإمارات لتوقيع اتفاقيات شاملة

07:14 GMT 04.07.2023
© AP Photo / Jon Gambrellالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Jon Gambrell
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أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى الإمارات بعد أسبوعين للتوقيع على اتفاقيات ثنائية شاملة.
وذكرت وكالة "الأتاضول" التركية أن "شيمشك أوضح أن التنسيق يجري من خلال وزارته"، مشيرا إلى أنهم قطعوا شوطا طويلا في العمل الفني الخاص بالاتفاقيات.
وأضاف: "سنكمل العمل في الأسبوعين المقبلين ومن المحتمل أن يقوم رئيسنا بزيارة الإمارات بعد ذلك"، متابعا: "من الناحية الفنية أحرزنا تقدماً كبيراً ومن المحتمل أن يكون هناك اتفاق إطاري شامل".
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وكان الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، بحث مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز، سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإماراتي، الخميس الماضي، لنائب الرئيس التركي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.
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وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.
وبحث الطرفان أيضا عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
كما طلب الرئيس الإماراتي من يلماز نقل تحياته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنياته لتركيا وشعبها بمزيد من النماء والازدهار.
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