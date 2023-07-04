https://sputnikarabic.ae/20230704/وكالة-ناسا-تدخل-خط-الأزمة-الأوكرانية-من-بوابة-محطة-زابوروجيه--1078727894.html
وكالة "ناسا" تدخل خط الأزمة الأوكرانية من بوابة محطة زابوروجيه
وكالة "ناسا" تدخل خط الأزمة الأوكرانية من بوابة محطة زابوروجيه
أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن أوكرانيا وأمريكا تخططان لبدء مراقبة الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية باستخدام قدرات الإدارة الوطنية للملاحة الجوية... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T13:59+0000
2023-07-04T13:59+0000
2023-07-04T13:59+0000
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وجاء في بيان وزارة الطاقة الأوكرانية: "عقد وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان غالوشينكو، اجتماعا مع السفير فوق العادة والمفوض الأمريكي لدى أوكرانيا، بريدجيت برينك، وناقش الطرفان المساعدة الأمريكية المحتملة في مراقبة الوضع في المحطة باستخدام قدرات وكالة الفضاء الأمريكية".وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من ناحية عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.ومنذ مارس / آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار بانتظام، وإقليم محطة زابوروجيه النووية المجاورة للمدينة، وذكّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا بالحاجة إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230704/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-لذخيرة-اللواء-54-وتوجه-ضربات-للواءين-21-و67-الأوكرانيين--1078719402.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, ناسا, الولايات المتحدة الأمريكية
وكالة "ناسا" تدخل خط الأزمة الأوكرانية من بوابة محطة زابوروجيه
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أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن أوكرانيا وأمريكا تخططان لبدء مراقبة الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية باستخدام قدرات الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا).
وجاء في بيان وزارة الطاقة الأوكرانية: "عقد وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان غالوشينكو، اجتماعا مع السفير فوق العادة والمفوض الأمريكي لدى أوكرانيا، بريدجيت برينك، وناقش الطرفان المساعدة الأمريكية المحتملة في مراقبة الوضع في المحطة باستخدام قدرات وكالة الفضاء الأمريكية".
وفي وقت سابق، قال رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، إن سلطات كييف تدرس عدة سيناريوهات استفزازية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بما في ذلك هجوم صاروخي أو هجوم إرهابي، ويمكن أن يتم الاستفزاز قبل قمة الناتو المقرر عقدها في منتصف يوليو/تموز، ويشرف على إعداد سيناريو الاستفزاز أجهزة المخابرات البريطانية.
وتقع محطة زابوروجيه النووية
على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من ناحية عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.
ومنذ مارس / آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار بانتظام، وإقليم محطة زابوروجيه النووية المجاورة للمدينة، وذكّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا بالحاجة إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.