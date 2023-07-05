https://sputnikarabic.ae/20230705/البرهان-يجدد-رفضه-رئاسة-كينيا-للجنة-الرباعية-بشأن-معالجة-الأزمة-في-السودان-1078773452.html
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة في السودان
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة في السودان
جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان رفضه لرئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة في بلاده، وسط استمرار القتال مع قوات... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T20:02+0000
2023-07-05T20:02+0000
2023-07-05T20:02+0000
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جاء ذلك خلال تلقيه، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، على ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).وخلال الاتصال، أطلع البرهان شيخ محمود على الأوضاع في السودان "على خلفية تمرد ميليشيا الدعم السريع وتدميرها لكل مقدرات الشعب"، وفق المصدر ذاته.وأكد البرهان أن الحكومة السودانية "لم تدخر جهداً في وقف الحرب عبر الطرق السلمية وذلك بهدف إحلال السلام في السودان".وجدد رفض حكومة السودان "رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة في السودان والتي نتجت عن قمة دول الإيغاد الأخيرة التي استضافتها جيبوتي".وكانت الخارجية السودانية أعلنت، منتصف الشهر الماضي، رفضها رئاسة دولة كينيا للجنة المنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" المعنية بإنهاء القتال ومعالجة الأزمة في السودان.واعتبرت الخارجية وقتها في بيان أن "تصريحات كبار المسؤولين الكينيين وسلوك حكومتها تؤكد أنها تتبنى مواقف ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وتأوي عناصرها وتقدم لهم مختلف أنواع الدعم".وسبق أن أعلنت "إيغاد" قبل ذلك بثلاثة أيام خلال قمة جيبوتي تشيكل لجنة رباعية برئاسة كينيا وجنوب السودان، وتضم في عضويتها إثيوبيا والصومال، لمعالجة الأوضاع في السودان.وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230615/الخرطوم-تعلن-رفضها-لرئاسة-كينيا-للجنة-إيغاد-المعنية-بمعالجة-الأزمة-السودانية-1078153365.html
https://sputnikarabic.ae/20230703/مالك-عقار-كينيا-دولة-غير-محايدة-في-الأزمة-السودانية-1078668466.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة في السودان
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جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان رفضه لرئاسة كينيا للجنة الرباعية بشأن معالجة الأزمة في بلاده، وسط استمرار القتال مع قوات "الدعم السريع".
جاء ذلك خلال تلقيه، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي
حسن شيخ محمود، على ما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وخلال الاتصال، أطلع البرهان شيخ محمود على الأوضاع في السودان "على خلفية تمرد ميليشيا الدعم السريع وتدميرها لكل مقدرات الشعب"، وفق المصدر ذاته.
وأكد البرهان أن الحكومة السودانية "لم تدخر جهداً في وقف الحرب عبر الطرق السلمية وذلك بهدف إحلال السلام في السودان".
وجدد رفض حكومة السودان "رئاسة كينيا للجنة الرباعية
بشأن معالجة الأزمة في السودان والتي نتجت عن قمة دول الإيغاد الأخيرة التي استضافتها جيبوتي".
وكانت الخارجية السودانية
أعلنت، منتصف الشهر الماضي، رفضها رئاسة دولة كينيا للجنة المنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" المعنية بإنهاء القتال ومعالجة الأزمة في السودان.
واعتبرت الخارجية وقتها في بيان أن "تصريحات كبار المسؤولين الكينيين وسلوك حكومتها تؤكد أنها تتبنى مواقف ميليشيا الدعم السريع المتمردة، وتأوي عناصرها وتقدم لهم مختلف أنواع الدعم".
وسبق أن أعلنت "إيغاد" قبل ذلك بثلاثة أيام خلال قمة جيبوتي تشيكل لجنة رباعية برئاسة كينيا وجنوب السودان، وتضم في عضويتها إثيوبيا والصومال، لمعالجة الأوضاع في السودان.
وتتواصل منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني
، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.