https://sputnikarabic.ae/20230705/السعودية-تبدأ-إصدار-التأشيرات-الإلكترونية-للعمرة-1078764081.html
السعودية تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة
السعودية تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة
أصدرت وزارة الحج والعمرة التأشيرات الإلكترونية للعمرة، وذلك في إطار جهودها لتيسير وصول المسلمين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والزيارة،... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T14:34+0000
2023-07-05T14:34+0000
2023-07-05T14:34+0000
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ونقلت صحيفة "عكاظ" عن الوزارة، قولها بأنه يمكن للمسلمين الحصول على التأشيرات الإلكترونية من خلال منصة "نسك"، حيث يمكنهم اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل بسهولة، والحصول على معلومات إثرائية وخرائط تفاعلية بعدة لغات على مدار الساعة.وأكدت الوزارة أنه يمكن للحاصلين على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول شنغن حجز مواعيد لأداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نسك قبل قدومهم إلى المملكة، كما يتاح لهم الاختيار بين خيارات الخدمات المختلفة بسهولة.وتواصل وزارة الحج والعمرة تقديم تسهيلاتها لحاملي جميع أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات العائلية للمقيمين داخل المملكة والتأشيرات الشخصية لأحد السعوديين والتأشيرات السياحية الإلكترونية والمرور للزيارة، حيث يمكن لهؤلاء الحجاج أيضًا أداء مناسك العمرة والزيارة بسهولة من خلال تطبيق "نسك".وتشمل التسهيلات تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63%، مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة المقدمة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد فترة التأشيرة من 30 إلى 90 يوما، وإلغاء الاشتراطات الصحية أو الحاجة لوجود محرم للمرأة، ويتاح للحجاج التنقل بكل سهولة داخل المملكة للاستمتاع بالتنوع الثقافي الفريد وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.
https://sputnikarabic.ae/20230701/السعودية-تعلن-نجاح-موسم-الحج-وخلوه-من-أي-تفشيات-1078644035.html
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, الأخبار
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, الأخبار
السعودية تبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة
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أصدرت وزارة الحج والعمرة التأشيرات الإلكترونية للعمرة، وذلك في إطار جهودها لتيسير وصول المسلمين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة والزيارة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة السعودية 2030.
ونقلت صحيفة
"عكاظ" عن الوزارة، قولها بأنه يمكن للمسلمين الحصول على التأشيرات الإلكترونية من خلال منصة "نسك"، حيث يمكنهم اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل بسهولة، والحصول على معلومات إثرائية وخرائط تفاعلية بعدة لغات على مدار الساعة.
وأكدت الوزارة أنه يمكن للحاصلين على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة من المقيمين في دول مجلس التعاون والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول شنغن حجز مواعيد لأداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق نسك قبل قدومهم إلى المملكة، كما يتاح لهم الاختيار بين خيارات الخدمات المختلفة بسهولة.
وتواصل وزارة الحج والعمرة تقديم تسهيلاتها لحاملي جميع أنواع التأشيرات، بما في ذلك التأشيرات العائلية للمقيمين داخل المملكة والتأشيرات الشخصية لأحد السعوديين والتأشيرات السياحية الإلكترونية والمرور للزيارة، حيث يمكن لهؤلاء الحجاج أيضًا أداء مناسك العمرة والزيارة بسهولة من خلال تطبيق "نسك".
وتشمل التسهيلات تخفيض مبلغ التأمين
للمعتمرين بنسبة 63%، مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة المقدمة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد فترة التأشيرة من 30 إلى 90 يوما، وإلغاء الاشتراطات الصحية أو الحاجة لوجود محرم للمرأة، ويتاح للحجاج التنقل بكل سهولة داخل المملكة للاستمتاع بالتنوع الثقافي الفريد وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.