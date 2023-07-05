https://sputnikarabic.ae/20230705/اليمن-مقتل-جندي-ومدني-وإصابة-4-في-هجوم-جوي-منسوب-لـ-أنصار-الله-بمحافظة-لحج-1078774206.html

اليمن... مقتل جندي ومدني وإصابة 4 في هجوم جوي منسوب لـ"أنصار الله" بمحافظة لحج

اليمن... مقتل جندي ومدني وإصابة 4 في هجوم جوي منسوب لـ"أنصار الله" بمحافظة لحج

تعرضت محافظة لحج جنوب اليمن، اليوم الأربعاء، لهجوم جوي منسوب لجماعة "أنصار الله"، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين. 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T21:30+0000

2023-07-05T21:30+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة لحج لوكالة "سبوتنيك" أن طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" استهدفت آلية عسكرية في منطقة الشريجة بجبهة كرِش في مديرية القَبيطة شمال لحج، ما أدى إلى مقتل جندي ومدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.وذكر المصدر أن جماعة "أنصار الله" قصفت مواقع عسكرية في قطاعات الهجمة والضباب والعذير شمال وغرب حيفان شمال لحج باستخدام قذائف الهاون.تأتي هذه التصعيدات الميدانية بعد أيام من إعلان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي (التي تطالب بانفصال جنوب اليمن) عن مقتل اثنين من جنودها جراء قصف مدفعي وجوي نفذته جماعة "أنصار الله" استهدف مواقع عسكرية في جبهة الحد يافع شمال شرق محافظة لحج.وفي 17 مايو/ آيارالماضي، وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الوضع العسكري في اليمن بأنه "هش"، مؤكدًا أن التقارير المستمرة عن العنف على الجبهات المختلفة تعزز الحاجة إلى وقف رسمي لإطلاق النار.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" على غالبية المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بينما تقوم تحالف عربي بقيادة السعودية بعمليات عسكرية منذ 26 آذار/ مارس 2015 لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.حتى أواخر العام 2021، أودت الحرب الدائرة في اليمن بحياة نحو 377 ألف شخص، وتسببت في خسائر اقتصادية تراكمية قدرت بنحو 126 مليار دولار على الاقتصاد اليمني. ووفقًا للأمم المتحدة، يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية.

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https://sputnikarabic.ae/20230701/اليمن-دوي-انفجارات-داخل-ثكنة-لقوات-الانتقالي-الجنوبي-في-مدينة-عدن-1078652614.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, قصف اليمن, أنصار الله, الجيش اليمني, العالم العربي