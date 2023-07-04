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https://sputnikarabic.ae/20230704/الإمارات-الاتفاق-بين-مصر-وتركيا-خطوة-هامة-على-الصعيدين-الإقليمي-والدولي-1078726585.html
الإمارات: الاتفاق بين مصر وتركيا "خطوة هامة" على الصعيدين الإقليمي والدولي
الإمارات: الاتفاق بين مصر وتركيا "خطوة هامة" على الصعيدين الإقليمي والدولي
أعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، ترحيبها باتفاق مصر وتركيا على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T13:34+0000
2023-07-04T13:34+0000
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وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن أبو ظي تعرب عن أملها في أن ترسخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة.كما أكد أنه سيعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.ورفعت تركيا ومصر علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، اليوم الثلاثاء، إذ عيّنت تركيا، صالح موتلو شن، سفيرا جديدا لها في القاهرة، فيما عينت مصر، عمرو الحمامي، سفيرا لها في أنقرة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجّه دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.يذكر أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وكانت العلاقات (المصرية - التركية) قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية.وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.
https://sputnikarabic.ae/20230704/مصر-تعلن-رفع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-تركيا-إلى-مستوى-السفراء---عاجل-1078706257.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, مصر, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تركيا اليوم, مصر, العالم, العالم العربي, الأخبار

الإمارات: الاتفاق بين مصر وتركيا "خطوة هامة" على الصعيدين الإقليمي والدولي

13:34 GMT 04.07.2023
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace / برج خليفة في دبي
برج خليفة في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / Giuseppe Cacace /
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أعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، ترحيبها باتفاق مصر وتركيا على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، أن أبو ظي تعرب عن أملها في أن ترسخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة.

وأشاد البيان بالاتفاق بين البلدين، لافتًا إلى أنه سيعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أكد أنه سيعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.
ورفعت تركيا ومصر علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، اليوم الثلاثاء، إذ عيّنت تركيا، صالح موتلو شن، سفيرا جديدا لها في القاهرة، فيما عينت مصر، عمرو الحمامي، سفيرا لها في أنقرة.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء
07:15 GMT
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجّه دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.
يذكر أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وكانت العلاقات (المصرية - التركية) قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية.
وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.
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