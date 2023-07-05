https://sputnikarabic.ae/20230705/تونس-ترحيل-نحو-1200-مهاجر-منذ-أول-أيام-عيد-الأضحى-1078773667.html

تونس... ترحيل نحو 1200 مهاجر منذ أول أيام عيد الأضحى

تونس... ترحيل نحو 1200 مهاجر منذ أول أيام عيد الأضحى

أعلن النائب عن جهة صفاقس وعضو مؤسس لكتلة "الأحرار" في مجلس النواب التونسي، معز برك الله، اليوم الأربعاء، أنه تم ترحيل نحو 1200 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا... 05.07.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن النائب، بأنه يتم تنظيم أربع رحلات يوميا في صفاقس المدينة، تضم كل واحدة منها 200 مهاجر غير شرعي، منذ بدء عمليات الترحيل، مشيرًا إلى أنه يأمل في ترحيل ما بين 3 آلاف و4 آلاف مهاجر أفريقي في آخر الأسبوع الجاري، في حال توفرت وسائل النقل.وأضاف برك الله أن هذه العملية تتم بالتنسيق بين إقليم صفاقس والأقاليم الحدودية برا في ليبيا والجزائر التي تتكفل بعملية الترحيل.وأشار برك الله، إلى أن نحو 120 مهاجرا غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء وصلوا، اليوم الأربعاء، إلى محطة القطار في صفاقس للسفر خارج الولاية، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة.من جانبه، صرح معتمد صفاقس المدينة بأن هؤلاء المهاجرين قد وصلوا إلى المحطة بصفة عفوية واشتروا تذاكر القطار المتجه إلى تونس العاصمة، وذلك استعدادًا لطلب الترحيل من سفارات بلدانهم في تونس.وأكد برك الله أن هذه العملية لم تكن منظمة ولم تكن تحت إشراف هيكل حكومي أو مؤطرة من طرف الأمن، حيث شهدت المحطة بعض الاضطرابات بسبب تأخر انطلاق القطار، الذي كان على متنه أيضًا تونسيون وأجانب من أفريقيا جنوب الصحراء مقيمون في تونس بصفة قانونية.ووفقًا لذات المصدر، فإن عدد المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين وصلوا إلى تونس يبلغ نحو 21 ألف شخص، وينتمون إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول من لهم إقامة قانونية، والصنف الثاني هم من طالبي اللجوء السياسي، وأما الصنف الثالث فهم يعدون في خانة المهاجرين غير النظاميين، ومنهم من تجاوزت تأشيرته فترتها القانونية.

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