https://sputnikarabic.ae/20230705/جنود-أوكرانيون-يحاولون-سحب-قتلاهم-والفرار-بهم-بعد-ضربات-روسية-كثيفة-شلت-هجومهم-فيديو-1078751825.html
جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم... فيديو
جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم... فيديو
نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق لحظة إفشال هجوم أوكراني على محور أرتيوموفسك، حيث حيدت القوات الروسية المجموعات المهاجمة. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T09:41+0000
2023-07-05T09:41+0000
2023-07-05T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد لحظات استهداف القوات الأوكرانية التي حاولت التقدم بعد رصدها على الجبهة، حيث تم تحييد عدد من الجنود الأوكرانيين فيما حاولت مجموعات أخرى سحب القتلى والهروب.وتابعت الدفاع الروسية "غطى المظليون الروس الوحدات المتقدمة التابعة للقوات المسلحة الاوكرانية بنيران كثيفة".شاهد أيضا: كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديواقرأ أيضا: القوات الروسية تصد هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسكاقرأ أيضا: القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم... فيديو
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نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق لحظة إفشال هجوم أوكراني على محور أرتيوموفسك، حيث حيدت القوات الروسية المجموعات المهاجمة.
وتظهر المشاهد لحظات استهداف القوات الأوكرانية التي حاولت التقدم بعد رصدها على الجبهة، حيث تم تحييد عدد من الجنود الأوكرانيين فيما حاولت مجموعات أخرى سحب القتلى والهروب.
وأكدت الدفاع الروسية في تعلقيها على المشاهد التي نشرتها على قناتها في "تلغرام"، أن القوات الروسية تسيطر على الخطوط الأمامية، مبينة أن "قوات المظليين (الروسية) لا تسمح للقوات المسلحة الأوكرانية بالتقدم بعمق متر في دفاعنا".
وقالت الدفاع الروسية: "كشفت أطقم الطائرات من دون طيار التابعة للقوات المحمولة جواً عن تقدم عدة مجموعات من القوميين الأوكرانيين. تم نقل الإحداثيات إلى مركز قيادة المدفعية".
وتابعت الدفاع الروسية "غطى المظليون الروس الوحدات المتقدمة التابعة للقوات المسلحة الاوكرانية بنيران كثيفة".