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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230705/جنود-أوكرانيون-يحاولون-سحب-قتلاهم-والفرار-بهم-بعد-ضربات-روسية-كثيفة-شلت-هجومهم-فيديو-1078751825.html
جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم... فيديو
جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم... فيديو
نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق لحظة إفشال هجوم أوكراني على محور أرتيوموفسك، حيث حيدت القوات الروسية المجموعات المهاجمة. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T09:41+0000
2023-07-05T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد لحظات استهداف القوات الأوكرانية التي حاولت التقدم بعد رصدها على الجبهة، حيث تم تحييد عدد من الجنود الأوكرانيين فيما حاولت مجموعات أخرى سحب القتلى والهروب.وتابعت الدفاع الروسية "غطى المظليون الروس الوحدات المتقدمة التابعة للقوات المسلحة الاوكرانية بنيران كثيفة".شاهد أيضا: كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديواقرأ أيضا: القوات الروسية تصد هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسكاقرأ أيضا: القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار
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رصد عسكري
رصد عسكري

جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم... فيديو

09:41 GMT 05.07.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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نشرت الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق لحظة إفشال هجوم أوكراني على محور أرتيوموفسك، حيث حيدت القوات الروسية المجموعات المهاجمة.
وتظهر المشاهد لحظات استهداف القوات الأوكرانية التي حاولت التقدم بعد رصدها على الجبهة، حيث تم تحييد عدد من الجنود الأوكرانيين فيما حاولت مجموعات أخرى سحب القتلى والهروب.

وأكدت الدفاع الروسية في تعلقيها على المشاهد التي نشرتها على قناتها في "تلغرام"، أن القوات الروسية تسيطر على الخطوط الأمامية، مبينة أن "قوات المظليين (الروسية) لا تسمح للقوات المسلحة الأوكرانية بالتقدم بعمق متر في دفاعنا".

وقالت الدفاع الروسية: "كشفت أطقم الطائرات من دون طيار التابعة للقوات المحمولة جواً عن تقدم عدة مجموعات من القوميين الأوكرانيين. تم نقل الإحداثيات إلى مركز قيادة المدفعية".

وتابعت الدفاع الروسية "غطى المظليون الروس الوحدات المتقدمة التابعة للقوات المسلحة الاوكرانية بنيران كثيفة".
شاهد أيضا: كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديو
اقرأ أيضا: القوات الروسية تصد هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك
اقرأ أيضا: القوات المسلحة الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية بالقرب من سوليدار
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