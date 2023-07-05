https://sputnikarabic.ae/20230705/حاكم-دبي-سجلنا-أعلى-تدفقات-للاستثمار-الأجنبي-المباشر-في-تاريخ-الإمارات-1078764847.html
حاكم دبي: سجلنا أعلى تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الإمارات
حاكم دبي: سجلنا أعلى تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الإمارات
قال محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الأربعاء، إن الإمارات حققت أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار... 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T14:36+0000
2023-07-05T14:36+0000
2023-07-05T14:36+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
دبي
العالم العربي
الأخبار
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ونشر حاكم دبي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن بلاده حققت أعلى تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخها.وأوضح الشيخ محمد بن راشد أن تلك الأرقام جاءت من خلال تقرير الاستثمار العالمي للعام 2023، وهو التقرير الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).وأشار حاكم دبي، نائب الرئيس الإماراتي، إلى أن تلك الأرقام الكبيرة جاءت رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم، منوها بأن الإمارات استحوذت على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة.أكد تقرير الأمم المتحدة أن الإمارات تعد رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة حول العالم، وذلك بإجمالي 997 مشروعا، حيث سجلت ارتفاعا تخطى 80% في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230615/المزروعي-ارتفاع-حجم-الاستثمارات-الروسية-في-الإمارات-لتصل-إلى-10-مليارات-دولار-1078147883.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , دبي, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , دبي, العالم العربي, الأخبار
حاكم دبي: سجلنا أعلى تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الإمارات
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قال محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، اليوم الأربعاء، إن الإمارات حققت أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار).
ونشر حاكم دبي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أكد من خلالها أن بلاده حققت أعلى تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخها.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد
أن تلك الأرقام جاءت من خلال تقرير الاستثمار العالمي للعام 2023، وهو التقرير الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وأشار حاكم دبي، نائب الرئيس الإماراتي، إلى أن تلك الأرقام الكبيرة جاءت رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم، منوها بأن الإمارات استحوذت على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة.
أكد تقرير الأمم المتحدة أن الإمارات تعد رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة
حول العالم، وذلك بإجمالي 997 مشروعا، حيث سجلت ارتفاعا تخطى 80% في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام الماضي.