https://sputnikarabic.ae/20230706/الإمارات-تبحث-دعم-الأونروا-وتقدم-15-مليون-دولار-لإعادة-التأهيل-في-جنين-1078787305.html

الإمارات تبحث دعم "الأونروا" وتقدم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

الإمارات تبحث دعم "الأونروا" وتقدم 15 مليون دولار لإعادة التأهيل في جنين

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم... 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T10:06+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، بأن الشيخ عبد الله بن زايد أجرى اتصالا هاتفيا مع لازاريني، وناقش معه التعاون بين الإمارات ووكالة "أونروا" وسبل دعم الوكالة على مختلف الأصعدة.وأبلغ وزير الخارجية الإماراتي، مفوض "أونروا"، بأن بلاده قررت فتح حساب مشترك والمساهمة بمبلغ 15 مليون دولار لدعم عمليات الوكالة وخدماتها وإعادة تأهيل الخسائر في مدينة جنين ومخيمها، التي شهدت اعتداءات إسرائيلية تركت أثرها على آلاف الأشخاص.وشدد عبد الله بن زايد على التزام الإمارات الثابت بدعم "أونروا" ومساعدتها على تجاوز التحديات التي تواجهها في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، مثمنًا الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.بدوره، ثمّن لازاريني الدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لوكالة "أونروا"، وآخرها تخصيص 20 مليون دولار لدعمها، مطلع العام الجاري.وأطلقت إسرائيل عمليتها العسكرية في جينين بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

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