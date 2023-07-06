https://sputnikarabic.ae/20230706/البنتاغون-يتعهد-بإمداد-كييف-بذخائر-عنقودية-ذات-فعالية-كبيرة-1078813240.html
البنتاغون يتعهد بإمداد كييف بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة
البنتاغون يتعهد بإمداد كييف بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة
تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T20:13+0000
2023-07-06T20:13+0000
2023-07-06T20:13+0000
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وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة تعتزم اختيار الذخائر العنقودية لأوكرانيا بعناية كبيرة.وأضاف: "سنعطي الأفضلية للقذائف ذات المعامل المنخفض للقنابل غير المنفجرة".وأكد أن ملف إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قيد الدراسة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الأنواع التي قد تتسلمها أوكرانيا "لن تتضمن أنواعا قديمة بمعدل فشل أكثر من 2.35%".وفي وقت سابق اليوم، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد.وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت، اليوم الخميس، عن مصدر في الرئاسة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن موافقتها على تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية.وبحسب الإعلام الأمريكي، فإن الجانب الأوكراني يصر على التسليم، على الرغم من استياء الدول الأوروبية.ووفق تقارير أمريكية، فقد شكل مسؤولون أوكرانيون "ضغوطا" على الولايات المتحدة لتسليم هذا النوع من الذخائر، منذ العام الماضي، بحجة توفير المزيد من الذخيرة لأنظمة المدفعية والصواريخ، التي يتلقونها من الغرب، ما يساعد في تقليص التفوق العددي لروسيا في المدفعية.وذكرت التقارير أن عددا من المشرعين الأمريكيين طالبوا بايدن بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لمساعدة كييف على الهجوم المضاد.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطراً طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.
https://sputnikarabic.ae/20230706/البيت-الأبيض-إمداد-أوكرانيا-بالذخائر-العنقودية-قيد-الدراسة-1078810508.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رصد عسكري
البنتاغون يتعهد بإمداد كييف بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة
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تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس، بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.
وقال
المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال إفادة صحفية، إن الولايات المتحدة تعتزم اختيار الذخائر العنقودية لأوكرانيا بعناية كبيرة.
وأضاف: "سنعطي الأفضلية للقذائف ذات المعامل المنخفض للقنابل غير المنفجرة".
وأكد أن ملف إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية قيد الدراسة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن الأنواع التي قد تتسلمها أوكرانيا "لن تتضمن أنواعا قديمة بمعدل فشل أكثر من 2.35%".
وفي وقت سابق اليوم، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد
.
وكانت وسائل إعلام غربية قد نقلت، اليوم الخميس، عن مصدر في الرئاسة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن موافقتها
على تزويد نظام كييف بالذخائر العنقودية.
وبحسب الإعلام الأمريكي، فإن الجانب الأوكراني يصر على التسليم، على الرغم من استياء الدول الأوروبية.
ووفق تقارير أمريكية، فقد شكل مسؤولون أوكرانيون "ضغوطا" على الولايات المتحدة لتسليم هذا النوع من الذخائر، منذ العام الماضي، بحجة توفير المزيد من الذخيرة لأنظمة المدفعية والصواريخ، التي يتلقونها من الغرب، ما يساعد في تقليص التفوق العددي لروسيا في المدفعية.
وذكرت التقارير أن عددا من المشرعين الأمريكيين طالبوا بايدن بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا
لمساعدة كييف على الهجوم المضاد.
يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطراً طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.