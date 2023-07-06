https://sputnikarabic.ae/20230706/الشرطة-الإسرائيلية-حوالي-10-متظاهرين-في-تل-أبيب-1078775599.html

الشرطة الإسرائيلية تعتقل حوالي 10 متظاهرين في تل أبيب

الشرطة الإسرائيلية تعتقل حوالي 10 متظاهرين في تل أبيب

ألقت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، القبض على نحو 10 متظاهرين في تظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T01:28+0000

2023-07-06T01:28+0000

2023-07-06T01:28+0000

تل أبيب

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104215/50/1042155062_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_24d92a9ef96d3069a7700c93293b29e8.jpg

تل أبيب – سبوتنيك. ووفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، في هذه اللحظات، بدأت الشرطة بالقبض على المتظاهرين على الطريق الرئيسي في المدينة، الذين لم يتفرقوا منذ ثلاث ساعات.وتم إغلاق الطريق الرئيسي في المدينة والشوارع المجاورة. وحتى الآن، يواجه مئات من رجال الشرطة صعوبة في السيطرة على الحشد.وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة بما في ذلك في مطار بن غوريون، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية، لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.وتشمل الخطة سيطرة الائتلاف الحكومي على لجنة تعيين القضاء، وتقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في إسرائيل.ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء، إلا أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر منذ ذلك الوقت.ورغم تعليق نتنياهو خطته، إلا أن التظاهرات تواصلت في إسرائيل من قبل قادة الحراك الجماهيري، الذين اعتبروا أن تأجيل نتنياهو تمرير التشريعات مجرد "خدعة" لكسب الوقت وتهدئة الحراك، وأنه ينوي تمريرها في الدورة الصيفية للكنيست.ويخرج المتظاهرون، منذ يناير/كانون الثاني، احتجاجا على مشروع حكومي يقلص سلطة المحكمة العليا ويعزز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة. وفيما تقول المعارضة إن خطة نتنياهو ستقضي على الديمقراطية وترسخ لحكم استبدادي، ينفي رئيس الوزراء ذلك، ويقول إن الخطة تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

https://sputnikarabic.ae/20230501/وزير-القضاء-الإسرائيلي-يتهم-واشنطن-بدعم-مظاهرات-المعارضة-فيديو-1076517992.html

https://sputnikarabic.ae/20230701/للأسبوع-الـ-26-على-التوالي-تجدد-الاحتجاجات-ضد-خطة-إصلاح-القضاء-في-إسرائيل-1078653023.html

تل أبيب

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تل أبيب, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم