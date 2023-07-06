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موسكو تدعو باريس إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل في نانتير ومعاقبة الجناة
https://sputnikarabic.ae/20230706/موسكو-تدعو-باريس-إلى-الكشف-الفوري-عن-ملابسات-جريمة-القتل-في-نانتير-ومعاقبة-الجناة-1078785723.html
موسكو تدعو باريس إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل في نانتير ومعاقبة الجناة
موسكو تدعو باريس إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل في نانتير ومعاقبة الجناة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن موسكو تدعو السلطات الفرنسية إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل في ضاحية نانتير... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T09:25+0000
2023-07-06T09:43+0000
روسيا
العالم
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وأضافت المتحدثة في إفادة صحفية: "ندعو السلطات إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل التي أثارت فرنسا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الجناة".وقالت زاخاروفا: "هذا يدل بوضوح على تفاقم مشكلات المجتمع الفرنسي الحديث ووجود تناقضات عميقة فيه".وخلصت زاخاروفا إلى أن"الوضع في فرنسا لا ينبغي أن يهدد الأمن في قارتنا الأوروبية المشتركة".وفي صباح يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، قَتل ضابط شرطة في ضاحية نانتير في باريس، بالرصاص مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، بدعوى رفضه الامتثال لأوامره أثناء فحص رخصة القيادة، ما أثار الشغب على مدار الأيام الماضية في عدد من المدن الفرنسية.وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن مبانٍ حكومية وأخرى شرطية أُحرقت، وأُضرمت النيران في نحو 3800 سيارة، وطبقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم نهب ما يقرب من 250 مكتبا مصرفيا و200 متجر عام ونحو 10 مراكز تسوق.وانتشرت قوات خاصة مع طائرات مروحية وعربات مسلحة في عدة مدن فرنسية، حيث تم اعتقال نحو 3000 شخص، من بينهم العديد من الأحداث.
https://sputnikarabic.ae/20230704/ماكرون-يتحدث-عن-سن-قانون-طوارئ-في-فرنسا--1078733215.html
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روسيا, العالم

موسكو تدعو باريس إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل في نانتير ومعاقبة الجناة

09:25 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 09:43 GMT 06.07.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن موسكو تدعو السلطات الفرنسية إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل في ضاحية نانتير في باريس واتخاذ إجراءات لمعاقبة المسؤولين عنها.
وأضافت المتحدثة في إفادة صحفية: "ندعو السلطات إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل التي أثارت فرنسا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الجناة".

وتابعت: "موسكو تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتأزم والزيادة غير المسبوقة في العنف في فرنسا".

وقالت زاخاروفا: "هذا يدل بوضوح على تفاقم مشكلات المجتمع الفرنسي الحديث ووجود تناقضات عميقة فيه".

وشددت على أن السلطات الفرنسية يجب أن "تولي اهتماما جديا للتطرف المتزايد في المجتمع وأن تولي مزيدا من الاهتمام لنمو المشاعر المعادية للأجانب والعنصرية في البلاد".

وخلصت زاخاروفا إلى أن"الوضع في فرنسا لا ينبغي أن يهدد الأمن في قارتنا الأوروبية المشتركة".
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وفي صباح يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، قَتل ضابط شرطة في ضاحية نانتير في باريس، بالرصاص مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، بدعوى رفضه الامتثال لأوامره أثناء فحص رخصة القيادة، ما أثار الشغب على مدار الأيام الماضية في عدد من المدن الفرنسية.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن مبانٍ حكومية وأخرى شرطية أُحرقت، وأُضرمت النيران في نحو 3800 سيارة، وطبقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم نهب ما يقرب من 250 مكتبا مصرفيا و200 متجر عام ونحو 10 مراكز تسوق.
وانتشرت قوات خاصة مع طائرات مروحية وعربات مسلحة في عدة مدن فرنسية، حيث تم اعتقال نحو 3000 شخص، من بينهم العديد من الأحداث.
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