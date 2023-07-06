https://sputnikarabic.ae/20230706/موسكو-تدعو-باريس-إلى-الكشف-الفوري-عن-ملابسات-جريمة-القتل-في-نانتير-ومعاقبة-الجناة-1078785723.html

موسكو تدعو باريس إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل في نانتير ومعاقبة الجناة

موسكو تدعو باريس إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل في نانتير ومعاقبة الجناة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن موسكو تدعو السلطات الفرنسية إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل في ضاحية نانتير... 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T09:25+0000

2023-07-06T09:25+0000

2023-07-06T09:43+0000

روسيا

العالم

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وأضافت المتحدثة في إفادة صحفية: "ندعو السلطات إلى الكشف الفوري عن ملابسات جريمة القتل التي أثارت فرنسا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الجناة".وقالت زاخاروفا: "هذا يدل بوضوح على تفاقم مشكلات المجتمع الفرنسي الحديث ووجود تناقضات عميقة فيه".وخلصت زاخاروفا إلى أن"الوضع في فرنسا لا ينبغي أن يهدد الأمن في قارتنا الأوروبية المشتركة".وفي صباح يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، قَتل ضابط شرطة في ضاحية نانتير في باريس، بالرصاص مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، بدعوى رفضه الامتثال لأوامره أثناء فحص رخصة القيادة، ما أثار الشغب على مدار الأيام الماضية في عدد من المدن الفرنسية.وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن مبانٍ حكومية وأخرى شرطية أُحرقت، وأُضرمت النيران في نحو 3800 سيارة، وطبقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم نهب ما يقرب من 250 مكتبا مصرفيا و200 متجر عام ونحو 10 مراكز تسوق.وانتشرت قوات خاصة مع طائرات مروحية وعربات مسلحة في عدة مدن فرنسية، حيث تم اعتقال نحو 3000 شخص، من بينهم العديد من الأحداث.

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