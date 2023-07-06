https://sputnikarabic.ae/20230706/خبير-الدعوة-لتوسيع-تحالف-أوبك--هدفها-زيادة-أسعار-النفط-1078797553.html
خبير: الدعوة لتوسيع تحالف "أوبك +" هدفها زيادة أسعار النفط
خبير: الدعوة لتوسيع تحالف "أوبك +" هدفها زيادة أسعار النفط
قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن الدعوة الإماراتية لتوسيع تحالف "أوبك بلس"، تأتي ضمن محاولات تلافي بقاء أسعار النفط ضمن مستويات أقل مما تستهدفه تخفيضات... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:28+0000
2023-07-06T13:28+0000
2023-07-06T13:28+0000
العالم
الأخبار
أوبك
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+
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وأوضح في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن المبرر من ذلك هو التحكم في نتائج تخفيض "أوبك بلس" للنفط، وبالتالي التأثير على أسعار النفط بالارتفاع ضمن شريحة من 80 إلى 90 دولارا.وذكر أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، حتى مع الإجراءات التي قامت بها سابقا "أوبك بلس" أو التي بدأ العمل بها حاليا، ومنها تخفيض السعودية مليون برميل يوميا، خلال شهر يوليو/تموز الجاري وحتى أغسطس/آب المقبل.وأوضح أن تحالف "أوبك بلس" يضم مجموعة من الدول المؤثرة في العرض والطلب في الأسواق الدولية، ما يعني أن ضمها إلى منظمة "أوبك" يضبط آلية المعروض في السوق وعدم وجود ثغرات في العرض.ولفت إلى أن استقرار السوق الدولي له أكثر من زاوية، فالبعض يرى- ومنها الولايات المتحدة والتي تنتج أكثر من 12 مليون برميل يوميا - أن الاستقرار يعني السعر الأقل، أي يتراوح بين 50 إلى 60 دولارا، أما الدول المنتجة فالاستقرار يعني أن يكون فوق 80 دولارا للبرميل.
https://sputnikarabic.ae/20230706/وزير-النفط-الإيراني-نمتلك-أكبر-احتياطيات-من-النفط-والغاز-في-العالم-1078787869.html
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأخبار, أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+
العالم, الأخبار, أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+
خبير: الدعوة لتوسيع تحالف "أوبك +" هدفها زيادة أسعار النفط
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قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن الدعوة الإماراتية لتوسيع تحالف "أوبك بلس"، تأتي ضمن محاولات تلافي بقاء أسعار النفط ضمن مستويات أقل مما تستهدفه تخفيضات الإنتاج.
وأوضح في حديثه لراديو "سبوتنيك
"، أن المبرر من ذلك هو التحكم في نتائج تخفيض "أوبك بلس" للنفط، وبالتالي التأثير على أسعار النفط بالارتفاع ضمن شريحة من 80 إلى 90 دولارا.
وذكر أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، حتى مع الإجراءات التي قامت بها سابقا "أوبك بلس
" أو التي بدأ العمل بها حاليا، ومنها تخفيض السعودية مليون برميل يوميا، خلال شهر يوليو/تموز الجاري وحتى أغسطس/آب المقبل.
وأوضح أن تحالف "أوبك بلس" يضم مجموعة من الدول المؤثرة في العرض والطلب في الأسواق الدولية، ما يعني أن ضمها إلى منظمة "أوبك" يضبط آلية المعروض في السوق وعدم وجود ثغرات في العرض.
ولفت إلى أن استقرار السوق الدولي
له أكثر من زاوية، فالبعض يرى- ومنها الولايات المتحدة والتي تنتج أكثر من 12 مليون برميل يوميا - أن الاستقرار يعني السعر الأقل، أي يتراوح بين 50 إلى 60 دولارا، أما الدول المنتجة فالاستقرار يعني أن يكون فوق 80 دولارا للبرميل.