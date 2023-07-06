عربي
https://sputnikarabic.ae/20230706/خبير-الدعوة-لتوسيع-تحالف-أوبك--هدفها-زيادة-أسعار-النفط-1078797553.html
خبير: الدعوة لتوسيع تحالف "أوبك +" هدفها زيادة أسعار النفط
خبير: الدعوة لتوسيع تحالف "أوبك +" هدفها زيادة أسعار النفط
قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن الدعوة الإماراتية لتوسيع تحالف "أوبك بلس"، تأتي ضمن محاولات تلافي بقاء أسعار النفط ضمن مستويات أقل مما تستهدفه تخفيضات... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T13:28+0000
2023-07-06T13:28+0000
العالم
الأخبار
أوبك
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068645340_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_29cda8c0c682bf38240ebc096b302745.jpg
وأوضح في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن المبرر من ذلك هو التحكم في نتائج تخفيض "أوبك بلس" للنفط، وبالتالي التأثير على أسعار النفط بالارتفاع ضمن شريحة من 80 إلى 90 دولارا.وذكر أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، حتى مع الإجراءات التي قامت بها سابقا "أوبك بلس" أو التي بدأ العمل بها حاليا، ومنها تخفيض السعودية مليون برميل يوميا، خلال شهر يوليو/تموز الجاري وحتى أغسطس/آب المقبل.وأوضح أن تحالف "أوبك بلس" يضم مجموعة من الدول المؤثرة في العرض والطلب في الأسواق الدولية، ما يعني أن ضمها إلى منظمة "أوبك" يضبط آلية المعروض في السوق وعدم وجود ثغرات في العرض.ولفت إلى أن استقرار السوق الدولي له أكثر من زاوية، فالبعض يرى- ومنها الولايات المتحدة والتي تنتج أكثر من 12 مليون برميل يوميا - أن الاستقرار يعني السعر الأقل، أي يتراوح بين 50 إلى 60 دولارا، أما الدول المنتجة فالاستقرار يعني أن يكون فوق 80 دولارا للبرميل.
https://sputnikarabic.ae/20230706/وزير-النفط-الإيراني-نمتلك-أكبر-احتياطيات-من-النفط-والغاز-في-العالم-1078787869.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068645340_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf3ef2e882c1b0749def1e31f08c33bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار, أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+
العالم, الأخبار, أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+

خبير: الدعوة لتوسيع تحالف "أوبك +" هدفها زيادة أسعار النفط

13:28 GMT 06.07.2023
© AP Photo / Lisa Leutnerأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© AP Photo / Lisa Leutner
تابعنا عبرTelegramNabd
قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن الدعوة الإماراتية لتوسيع تحالف "أوبك بلس"، تأتي ضمن محاولات تلافي بقاء أسعار النفط ضمن مستويات أقل مما تستهدفه تخفيضات الإنتاج.
وأوضح في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن المبرر من ذلك هو التحكم في نتائج تخفيض "أوبك بلس" للنفط، وبالتالي التأثير على أسعار النفط بالارتفاع ضمن شريحة من 80 إلى 90 دولارا.
حقل نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
وزير النفط الإيراني: نمتلك أكبر احتياطيات من النفط والغاز في العالم
10:13 GMT
وذكر أن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن، حتى مع الإجراءات التي قامت بها سابقا "أوبك بلس" أو التي بدأ العمل بها حاليا، ومنها تخفيض السعودية مليون برميل يوميا، خلال شهر يوليو/تموز الجاري وحتى أغسطس/آب المقبل.
وأوضح أن تحالف "أوبك بلس" يضم مجموعة من الدول المؤثرة في العرض والطلب في الأسواق الدولية، ما يعني أن ضمها إلى منظمة "أوبك" يضبط آلية المعروض في السوق وعدم وجود ثغرات في العرض.
ولفت إلى أن استقرار السوق الدولي له أكثر من زاوية، فالبعض يرى- ومنها الولايات المتحدة والتي تنتج أكثر من 12 مليون برميل يوميا - أن الاستقرار يعني السعر الأقل، أي يتراوح بين 50 إلى 60 دولارا، أما الدول المنتجة فالاستقرار يعني أن يكون فوق 80 دولارا للبرميل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع4 يوليو, 11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала