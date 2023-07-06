https://sputnikarabic.ae/20230706/زيلينسكي-بلغاريا-رفضت-تقديم-المساعدة-العسكرية-لكييف-1078814024.html

زيلينسكي: بلغاريا رفضت تقديم المساعدة العسكرية لكييف

زيلينسكي: بلغاريا رفضت تقديم المساعدة العسكرية لكييف

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إن الرئيس البلغاري رومين راديف رفض تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T21:23+0000

2023-07-06T21:23+0000

2023-07-06T21:23+0000

زيلينسكي

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وصرح زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في صوفيا: "تحدثت مع الرئيس اليوم، وعبر عن رأيه فيما يتعلق بتقديم المساعدة للدفاع عن أوكرانيا. لدينا آراء مختلفة حول هذه القضية. يعتقد أنه - لا - سيكون تصعيدًا تقديم المساعدة لأوكرانيا، وأنا أعتقد أنه - لا - إنها للدفاع، وهذه فلسفة مختلفة تمامًا".وأضاف: "لا يمكنه السماح بتقليل مخزون أسلحة جيشه، وهذا هو السبب في عدم دعمه لنا. لذلك، قلت له بصراحة إذا سقطنا وتقدمت روسيا [لمهاجمة بلغاريا]، فإن جميع أسلحتك لن تكون كافية".وتابع زيلينسكي، ومع ذلك، أنه توصل إلى تفاهم متبادل مع راديف بشأن صناعة الطاقة وخطة السلام الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، قال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف إن أوكرانيا وبلغاريا اتفقتا على تعزيز التعاون في صناعة الدفاع.وتزود الدول الغربية كييف بأنواع مختلفة من الأسلحة منذ أكثر من عام مع بدء روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا. وحذر الكرملين باستمرار من تسليم المزيد من الأسلحة لكييف، مشيرة إلى أنها ستعتبر هدفًا عسكريًا شرعيًا.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230119/صحيفة-بلغاريا-زودت-سرا-أوكرانيا-بالوقود-والذخيرة-1072482577.html

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زيلينسكي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, بلغاريا, رئيس بلغاريا