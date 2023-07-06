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https://sputnikarabic.ae/20230706/سمكة-قرش-تباغت-مصطافين-على-شاطئ-أمريكي-فيديو-1078791448.html
سمكة قرش تباغت مصطافين على شاطئ أمريكي... فيديو
سمكة قرش تباغت مصطافين على شاطئ أمريكي... فيديو
شهد شاطئ نافار في ولاية فلوريدا الأمريكية حالة من الهلع والرعب، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب ظهور سمكة قرش قرب الشاطئ. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T11:30+0000
2023-07-06T11:50+0000
مجتمع
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الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
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وتظهر مقاطع الفيديو السمكة وهي تسبح بالقرب من العديد من الأشخاص الموجودين على الشاطئ، ولحسن الحظ لم تحدث أي إصابات وانتهت حالة الذعر بعد بضع دقائق من مغادرة السمكة المكان.يمكن من خلال الفيديو سماع بعض الأشخاص يصرخون "اخرجوا من الماء!" بينما يبدو بعضهم الآخر مشتتا بسبب المياه الضحلة قرب الشاطئ، التي تعيق رؤية سمكة القرش.من جانبه، أوضح عالم الأحياء البحرية، كينادي برينلي، أن سلوك القرش في الفيديو يشير إلى بحثه عن الطعام.وعلى الرغم من الشائعات التي يتم تداولها، لا يُعد الإنسان الوجبة المفضلة لأسماك القرش، وهجماتها على البشر نادرة للغاية، وعادة ما تتمثل وجبتها المفضلة في "الفقمة".يذكر أنه في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت القنصلية الروسية في مصر، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة المصرية.وعثرت السلطات المصرية على سمكة القرش المفترسة، التي هاجمت المواطن الروسي على شاطئ مدينة الغردقة المطل على البحر الأحمر، وهي من نوع "التايغر" وقامت بتحنطيها.
الولايات المتحدة الأمريكية
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نادي الفيديو, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

سمكة قرش تباغت مصطافين على شاطئ أمريكي... فيديو

11:30 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 11:50 GMT 06.07.2023)
© AFP 2023 / Joseph Preziosoسمكة قرش بيضاء كبيرة على بعد حوالي 50 مترًا قبالة ساحل كيب كود الوطني للبحر في كيب كود، ماساتشوستس، الولايات المتحدة 15 يوليو 2022.
سمكة قرش بيضاء كبيرة على بعد حوالي 50 مترًا قبالة ساحل كيب كود الوطني للبحر في كيب كود، ماساتشوستس، الولايات المتحدة 15 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / Joseph Prezioso
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شهد شاطئ نافار في ولاية فلوريدا الأمريكية حالة من الهلع والرعب، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب ظهور سمكة قرش قرب الشاطئ.
وتظهر مقاطع الفيديو السمكة وهي تسبح بالقرب من العديد من الأشخاص الموجودين على الشاطئ، ولحسن الحظ لم تحدث أي إصابات وانتهت حالة الذعر بعد بضع دقائق من مغادرة السمكة المكان.
يمكن من خلال الفيديو سماع بعض الأشخاص يصرخون "اخرجوا من الماء!" بينما يبدو بعضهم الآخر مشتتا بسبب المياه الضحلة قرب الشاطئ، التي تعيق رؤية سمكة القرش.
من جانبه، أوضح عالم الأحياء البحرية، كينادي برينلي، أن سلوك القرش في الفيديو يشير إلى بحثه عن الطعام.
وعلى الرغم من الشائعات التي يتم تداولها، لا يُعد الإنسان الوجبة المفضلة لأسماك القرش، وهجماتها على البشر نادرة للغاية، وعادة ما تتمثل وجبتها المفضلة في "الفقمة".
يذكر أنه في الثامن من يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت القنصلية الروسية في مصر، مصرع مواطن روسي بهجوم سمكة قرش قبالة سواحل الغردقة المصرية.
وعثرت السلطات المصرية على سمكة القرش المفترسة، التي هاجمت المواطن الروسي على شاطئ مدينة الغردقة المطل على البحر الأحمر، وهي من نوع "التايغر" وقامت بتحنطيها.
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