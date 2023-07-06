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https://sputnikarabic.ae/20230706/فتح-تحقيق-في-مشاركة-جنود-خارج-الخدمة-من-مشاة-البحرية-الفرنسية-في-قمع-المظاهرات-1078791144.html
فتح تحقيق في "مشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية الفرنسية في قمع المظاهرات"
فتح تحقيق في "مشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية الفرنسية في قمع المظاهرات"
قررت البحرية الفرنسية فتح تحقيق موسع في مزاعم تتعلق بمشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية في قمع المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T11:22+0000
2023-07-06T11:22+0000
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إيمانويل ماكرون
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وأفادت صحيفة "لو تيليغرام"، أمس الأربعاء، بأن البحرية الفرنسية فتحت تحقيقا موسعا في مدى مشاركة جنودها في قمع المظاهرات التي اندلعت بعد حادث مقتل الفتى نائل الجزائري، في مدينة لوريان الغربية، خاصة وأن تلك المدينة تضم قاعدة عسكرية كبيرة.ونشرت الصحيفة الفرنسية صورا لأفراد ملثمين من "مجموعات مناهضي الشغب" الفرنسية، على حد قولها، وهم يقومون بمواجهة مرتكبي أعمال الشغب وضربهم في مدينة لوريان، في 30 يونيو/حزيران الماضي.وبدورها، أوضحت وزارة الدفاع الفرنسية أن وحدة "فورفوسكو" البحرية المتمركزة في قاعدة لوريان العسكرية قد فتحت تحقيقا عسكريا، وأنه حتى معرفة نتائج هذا التحقيق، لن يكون هناك تعليق آخر، على حد زعمها.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه سيتم فرض حالة الطوارئ قريبًا للإسراع في معالجة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب السابقة.ونقلت قناة "بي إف إم تي" الفرنسية عن أحد المشاركين في اجتماع ماكرون مع رؤساء بلديات المدن المتضررة من الاضطرابات: "سيتم قريبا تفعيل قانون حالة الطوارئ من أجل قطع جميع المواعيد النهائية، ووضع إجراء للتعافي السريع".الجدير بالذكر أن ماكرون التقى برؤساء بلديات 241 مدينة فرنسية تعرضت لأعمال شغب خلال الأسبوع الماضي.في صباح يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، قَتل ضابط شرطة في ضاحية نانتير في باريس، بالرصاص مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، بدعوى رفضه الامتثال لأوامره أثناء فحص رخصة القيادة، ما أثار الشغب على مدار الأيام الماضية في عدد من المدن الفرنسية.وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن مبانٍ حكومية وأخرى شرطية أُحرقت، وأُضرمت النيران في نحو 3800 سيارة، وطبقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم نهب ما يقرب من 250 مكتبا مصرفيا و200 متجر عام ونحو 10 مراكز تسوق.وانتشرت قوات خاصة مع طائرات مروحية وعربات مسلحة في عدة مدن فرنسية، حيث تم اعتقال نحو 3000 شخص، من بينهم العديد من الأحداث.
https://sputnikarabic.ae/20230704/ماكرون-يتحدث-عن-سن-قانون-طوارئ-في-فرنسا--1078733215.html
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أخبار فرنسا , العالم, الأخبار, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , العالم, الأخبار, إيمانويل ماكرون

فتح تحقيق في "مشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية الفرنسية في قمع المظاهرات"

11:22 GMT 06.07.2023
© AFP 2023 / Denis Charlet تداعيات أعمال الشغب في فرنسا - مدينة روبيه، 30 يونيو 2023
تداعيات أعمال الشغب في فرنسا - مدينة روبيه، 30 يونيو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / Denis Charlet
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قررت البحرية الفرنسية فتح تحقيق موسع في مزاعم تتعلق بمشاركة جنود خارج الخدمة من مشاة البحرية في قمع المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.
وأفادت صحيفة "لو تيليغرام"، أمس الأربعاء، بأن البحرية الفرنسية فتحت تحقيقا موسعا في مدى مشاركة جنودها في قمع المظاهرات التي اندلعت بعد حادث مقتل الفتى نائل الجزائري، في مدينة لوريان الغربية، خاصة وأن تلك المدينة تضم قاعدة عسكرية كبيرة.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
ماكرون يتحدث عن فرض حالة الطوارئ في فرنسا
4 يوليو, 15:30 GMT
ونشرت الصحيفة الفرنسية صورا لأفراد ملثمين من "مجموعات مناهضي الشغب" الفرنسية، على حد قولها، وهم يقومون بمواجهة مرتكبي أعمال الشغب وضربهم في مدينة لوريان، في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وبدورها، أوضحت وزارة الدفاع الفرنسية أن وحدة "فورفوسكو" البحرية المتمركزة في قاعدة لوريان العسكرية قد فتحت تحقيقا عسكريا، وأنه حتى معرفة نتائج هذا التحقيق، لن يكون هناك تعليق آخر، على حد زعمها.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن، أمس الأربعاء، أنه سيتم فرض حالة الطوارئ قريبًا للإسراع في معالجة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب السابقة.
ونقلت قناة "بي إف إم تي" الفرنسية عن أحد المشاركين في اجتماع ماكرون مع رؤساء بلديات المدن المتضررة من الاضطرابات: "سيتم قريبا تفعيل قانون حالة الطوارئ من أجل قطع جميع المواعيد النهائية، ووضع إجراء للتعافي السريع".
الجدير بالذكر أن ماكرون التقى برؤساء بلديات 241 مدينة فرنسية تعرضت لأعمال شغب خلال الأسبوع الماضي.
في صباح يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، قَتل ضابط شرطة في ضاحية نانتير في باريس، بالرصاص مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، بدعوى رفضه الامتثال لأوامره أثناء فحص رخصة القيادة، ما أثار الشغب على مدار الأيام الماضية في عدد من المدن الفرنسية.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن مبانٍ حكومية وأخرى شرطية أُحرقت، وأُضرمت النيران في نحو 3800 سيارة، وطبقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم نهب ما يقرب من 250 مكتبا مصرفيا و200 متجر عام ونحو 10 مراكز تسوق.
وانتشرت قوات خاصة مع طائرات مروحية وعربات مسلحة في عدة مدن فرنسية، حيث تم اعتقال نحو 3000 شخص، من بينهم العديد من الأحداث.
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