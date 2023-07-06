https://sputnikarabic.ae/20230706/مظاهرة-في-بريطانيا-أمام-السفارة-الإسرائيلية-دعما-لمدينة-جنين-ومخيمها-1078775000.html

مظاهرة في بريطانيا أمام السفارة الإسرائيلية دعما لمدينة جنين ومخيمها

مظاهرة في بريطانيا أمام السفارة الإسرائيلية دعما لمدينة جنين ومخيمها

نظم مئات البريطانيين، يوم الأربعاء، مظاهرة في بريطانيا للتعبير عن دعمهم لمدينة جنين ومخيمها، وفقًا لرئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، زاهر بيراوي. 06.07.2023, سبوتنيك عربي

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غزة - سبوتنيك. وأفاد بيراوي في بيان وصلت نسخة منه لوكالة "سبوتنيك"، أن "مئات البريطانيين تظاهروا يوم الأربعاء أمام السفارة الإسرائيلية في لندن للتضامن مع أهالي مدينة جنين ومخيمها، وللاحتجاج على الجريمة الصهيونية والإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال، وعلى السياسات البريطانية المؤيدة للاحتلال".وأضاف أن "المظاهرة تم تنظيمها من قبل المنتدى الفلسطيني بالتعاون مع عدد من المؤسسات المؤيدة لحقوق الفلسطينيين، بالإضافة إلى الرابطة الإسلامية في بريطانيا وحركة "أوقفوا الحرب"، وبحضور عدد كبير من ممثلي النقابات العمالية والمؤسسات التضامنية".وأشار بيراوي إلى حضور الزعيم السابق لحزب العمال، جيرمي كوربن، الذي أكد أن ما يجري في جنين يتعارض مع جميع القوانين الدولية، وأن "دولة الاحتلال هي دولة فصل عنصري بدون أدنى شك"، وفقًا لتصريحه.وناشد بيراوي على: وأكد أيضًا ضرورة استمرار التحركات الشعبية الداعمة لحقوق الفلسسطينية والعمل بكافة الوسائل القانونية الممكنة لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في جنين.ولفت بيراوي إلى أهمية إظهار الدعم لمدينة جنين ومخيمها، والعمل على رفع رايتهم ودعم حقوقهم حتى يتم تحقيق التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني.انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في العملية.

https://sputnikarabic.ae/20230705/وقفات-تضامنية-في-بيروت-دعما-للشعب-الفلسطيني-والمقاومة-في-جنين-1078772835.html

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بريطانيا, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, جنين