https://sputnikarabic.ae/20230706/وزير-الخارجية-التركي-قد-تنضم-السويد-إلى-الناتو-إذا-أوفت-بوعودها-لنا-1078807789.html

وزير الخارجية التركي: قد تنضم السويد إلى الناتو إذا أوفت بوعودها لنا

وزير الخارجية التركي: قد تنضم السويد إلى الناتو إذا أوفت بوعودها لنا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، أن بلاده قد توافق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حال أوفت بوعودها لأنقرة مثلما فعلت... 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T15:44+0000

2023-07-06T15:44+0000

2023-07-06T15:44+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال فيدان، في مؤتمر صحفي: "على السويد تبني موقف قوي حيال مكافحة الإرهاب [في إشارة لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة إرهابيا] وأن تكون حليفا موثوقا لتركيا".وأضاف الوزير التركي: "علينا التحقق من وفاء السويد بتعهداتها".وتابع: "من الممكن أن تنضم السويد إلى حلف الناتو في حال أوفت بوعودها لتركيا كما فعلت فنلندا".وفي وقت سابق اليوم، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، أنه يعتزم تنظيم لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، لبحث إمكانية انضمام السويد للحلف.وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أن "تركيا لا تزال تحتفظ بمتطلبات معينة لكي تصدق على عضوية السويد".وبحسب ستولتنبرغ، لن يكون لدى تركيا الوقت للتصديق على عضوية السويد في الحلف خلال قمة فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو/تموز الجاري، لكنه يأمل في التوصل إلى قرار سياسي قبل القمة.وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/ أيار من العام الماضي، بطلب للانضمام إلى التحالف الذي يتطلب موافقة جميع أعضائه وإجراءات معينة.في قمة مدريد، نهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي، وافقت جميع دول الناتو على انضمام السويد وفنلندا، ثم بدأت عملية المصادقة على الطلبات على مستوى البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء.وكانت فنلندا أول من اتبعت هذا المسار وأصبحت رسميًا العضو الـ 31 في الناتو، في 4 أبريل/ نيسان الماضي.ومنعت تركيا في البداية عملية تقديم الطلبات، ولكن في 29 يونيو 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية، تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب ورفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة.وحتى اليوم، تم التصديق على طلبات السويد وفنلندا من قبل 28 دولة، من أصل 30 دولة في الناتو، ومع ذلك، أعربت المجر وتركيا عن رغبتهما في النظر في الطلب السويدي بشكل منفصل عن الطلب الفنلندي.

https://sputnikarabic.ae/20230706/ستولتنبرغ-يعتزم-تنظيم-لقاء-بين-أردوغان-ورئيس-وزراء-السويد-لبحث-عضوية-الناتو-1078807028.html

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