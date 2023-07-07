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إستونيا ترسل وحدة شرطة إلى ليتوانيا لضمان الأمن خلال قمة حلف الناتو في فيلنيوس
إستونيا ترسل وحدة شرطة إلى ليتوانيا لضمان الأمن خلال قمة حلف الناتو في فيلنيوس
أرسلت إدارة الشرطة وحرس الحدود الإستونية وحدة شرطة إلى ليتوانيا للمساعدة في الحفاظ على الأمن على الحدود الليتوانية البيلاروسية خلال قمة حلف الناتو المقررة في... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T02:47+0000
2023-07-07T02:47+0000
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وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع للإدارة: "أرسلت إدارة الشرطة وحرس الحدود الإستونية وحدة شرطة مكونة من 14 فردًا إلى ليتوانيا. مهمتها المشاركة في دوريات المتابعة ورصد الطائرات بدون طيار على الحدود الليتوانية البيلاروسية خلال قمة حلف الناتو التي ستعقد في فيلنيوس في 11-12 يوليو/تموز".وأشار البيان إلى أن المهمة ستستمر حتى 13 يوليو/تموز، بعد ذلك ستعود وحدة الشرطة إلى إستونيا.وقال إغرت بيليتسيف، نائب المدير العام لحرس الحدود في إدارة الشرطة وحرس الحدود الإستونية، في البيان إن تالين ترغب في أن تتم قمة حلف الناتو "بأمان".وأضاف: "الحدود الليتوانية البيلاروسية هي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، والتي بالتالي تؤثر على الأمن الداخلي لإستونيا"، مؤكدا أنه من المهم أيضًا لإستونيا ممارسة التعاون مع إنفاذ القانون الليتواني والحلفاء الآخرين.
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إستونيا, أخبار إستونيا اليوم, ليتوانيا, الناتو, العالم
إستونيا, أخبار إستونيا اليوم, ليتوانيا, الناتو, العالم

إستونيا ترسل وحدة شرطة إلى ليتوانيا لضمان الأمن خلال قمة حلف الناتو في فيلنيوس

02:47 GMT 07.07.2023
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قمة الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
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أرسلت إدارة الشرطة وحرس الحدود الإستونية وحدة شرطة إلى ليتوانيا للمساعدة في الحفاظ على الأمن على الحدود الليتوانية البيلاروسية خلال قمة حلف الناتو المقررة في فيلنيوس في 11-12 يوليو/تموز.
وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي التابع للإدارة: "أرسلت إدارة الشرطة وحرس الحدود الإستونية وحدة شرطة مكونة من 14 فردًا إلى ليتوانيا. مهمتها المشاركة في دوريات المتابعة ورصد الطائرات بدون طيار على الحدود الليتوانية البيلاروسية خلال قمة حلف الناتو التي ستعقد في فيلنيوس في 11-12 يوليو/تموز".
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وأشار البيان إلى أن المهمة ستستمر حتى 13 يوليو/تموز، بعد ذلك ستعود وحدة الشرطة إلى إستونيا.
وقال إغرت بيليتسيف، نائب المدير العام لحرس الحدود في إدارة الشرطة وحرس الحدود الإستونية، في البيان إن تالين ترغب في أن تتم قمة حلف الناتو "بأمان".
وأضاف: "الحدود الليتوانية البيلاروسية هي الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، والتي بالتالي تؤثر على الأمن الداخلي لإستونيا"، مؤكدا أنه من المهم أيضًا لإستونيا ممارسة التعاون مع إنفاذ القانون الليتواني والحلفاء الآخرين.
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