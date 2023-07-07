https://sputnikarabic.ae/20230707/غالانت-يشكر-أمريكا-على-تأييدها-إجراءات-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1078822000.html
غالانت يشكر أمريكا على تأييدها إجراءات الجيش الإسرائيلي في جنين
غالانت يشكر أمريكا على تأييدها إجراءات الجيش الإسرائيلي في جنين
أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، عن شكره للإدارة الأمريكية على تأييدها إجراءات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T09:59+0000
2023-07-07T09:59+0000
2023-07-07T09:59+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072911608_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_03b132266198fa88706de441a6d2c00d.jpg
ونشر غالانت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها إجراءه اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، ناقش معه نتائج العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة جنين.وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه استعرض أهمية العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها، بدعوى منع العمليات الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل العمل ضد "الإرهاب" أينما كان هذا الأمر ضروريا.وكانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من مدينة جنين، بعد واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ سنوات.وبحسب الحكومة الإسرائيلية، انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في تنفيذ العملية.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230707/مقتل-فلسطينيين-اثنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-نابلس-1078819090.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072911608_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_cf4f967c0cf59c710a449762856c4a36.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
غالانت يشكر أمريكا على تأييدها إجراءات الجيش الإسرائيلي في جنين
تابعنا عبر
أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، عن شكره للإدارة الأمريكية على تأييدها إجراءات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين في الضفة الغربية.
ونشر غالانت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الجمعة، أكد من خلالها إجراءه اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، ناقش معه نتائج العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة جنين.
وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه استعرض أهمية العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها، بدعوى منع العمليات الإرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن بلاده ستواصل العمل ضد "الإرهاب" أينما كان هذا الأمر ضروريا.
وكانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من مدينة جنين، بعد واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ سنوات.
وبحسب الحكومة الإسرائيلية، انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم
، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في تنفيذ العملية.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي
للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية.