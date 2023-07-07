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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230707/كوساتشيف-واشنطن-تتحمل-مسؤولية-جميع-الضحايا-عند-استخدام-الذخائر-العنقودية-في-أوكرانيا-1078841811.html
كوساتشيف: واشنطن تتحمل مسؤولية جميع الضحايا عند استخدام الذخائر العنقودية في أوكرانيا
كوساتشيف: واشنطن تتحمل مسؤولية جميع الضحايا عند استخدام الذخائر العنقودية في أوكرانيا
أكد قسطنطين كوساتشيف، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، اليوم السبت، أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يعني أنها تقر بعدم قدرة كييف على... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T21:41+0000
2023-07-07T21:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك وفي منشوره على قناته في تطبيق "تلغرام"، أشار كوساتشيف إلى أن الولايات المتحدة فعليًا تقر بأن كييف غير قادرة على تحقيق أي تقدم بدون استخدام هذه الأسلحة المستنكرة.وأضاف أن واشنطن مستعدة للقتل العمد للمدنيين من أجل مواصلة الأعمال العدائية بأي ثمن. وبذلك، تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن جميع الضحايا الذين سيتعرضون لهذا السلاح الوحشي في المستقبل.وأمس الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وقال سوليفان إن:وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و 32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230707/بايدن-قرار-تسليم-الذخائر-العنقودية-لأوكرانيا-كان-صعبا-1078841161.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

كوساتشيف: واشنطن تتحمل مسؤولية جميع الضحايا عند استخدام الذخائر العنقودية في أوكرانيا

21:41 GMT 07.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالسيناتور كونستانتين كوساتشيف
السيناتور كونستانتين كوساتشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد قسطنطين كوساتشيف، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، اليوم السبت، أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يعني أنها تقر بعدم قدرة كييف على تحقيق أي تقدم بدون هذه الأسلحة، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن أي ضحايا قد تنجم عنها في المستقبل.
موسكو - سبوتنيك وفي منشوره على قناته في تطبيق "تلغرام"، أشار كوساتشيف إلى أن الولايات المتحدة فعليًا تقر بأن كييف غير قادرة على تحقيق أي تقدم بدون استخدام هذه الأسلحة المستنكرة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
بايدن: قرار تسليم الذخائر العنقودية لأوكرانيا كان "صعبا"
20:33 GMT
وأضاف أن واشنطن مستعدة للقتل العمد للمدنيين من أجل مواصلة الأعمال العدائية بأي ثمن. وبذلك، تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن جميع الضحايا الذين سيتعرضون لهذا السلاح الوحشي في المستقبل.
وأمس الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.
وقال سوليفان إن:
"الولايات المتحدة تدرك أن استخدام القذائف العنقودية في أوكرانيا ينطوي على مخاطر على السكان المدنيين، ولذلك أرجأت قرار نقلها".
وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و 32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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