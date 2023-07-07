https://sputnikarabic.ae/20230707/كوساتشيف-واشنطن-تتحمل-مسؤولية-جميع-الضحايا-عند-استخدام-الذخائر-العنقودية-في-أوكرانيا-1078841811.html

كوساتشيف: واشنطن تتحمل مسؤولية جميع الضحايا عند استخدام الذخائر العنقودية في أوكرانيا

كوساتشيف: واشنطن تتحمل مسؤولية جميع الضحايا عند استخدام الذخائر العنقودية في أوكرانيا

أكد قسطنطين كوساتشيف، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، اليوم السبت، أن قرار الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يعني أنها تقر بعدم قدرة كييف على... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T21:41+0000

2023-07-07T21:41+0000

2023-07-07T21:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك وفي منشوره على قناته في تطبيق "تلغرام"، أشار كوساتشيف إلى أن الولايات المتحدة فعليًا تقر بأن كييف غير قادرة على تحقيق أي تقدم بدون استخدام هذه الأسلحة المستنكرة.وأضاف أن واشنطن مستعدة للقتل العمد للمدنيين من أجل مواصلة الأعمال العدائية بأي ثمن. وبذلك، تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن جميع الضحايا الذين سيتعرضون لهذا السلاح الوحشي في المستقبل.وأمس الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وقال سوليفان إن:وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و 32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230707/بايدن-قرار-تسليم-الذخائر-العنقودية-لأوكرانيا-كان-صعبا-1078841161.html

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