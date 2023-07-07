https://sputnikarabic.ae/20230707/مرشح-رئاسي-أمريكي-يعارض-تسليم-بلاده-الذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا--1078843785.html
مرشح رئاسي أمريكي يعارض تسليم بلاده الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
مرشح رئاسي أمريكي يعارض تسليم بلاده الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
أعلن مرشح الرئاسة الأمريكي، روبرت كينيدي الابن، معارضته تسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا ويرى في قرار الإدارة الأمريكية استمرار "سياسة تصعيد لا مسؤولة" في... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T23:29+0000
2023-07-07T23:29+0000
2023-07-07T23:31+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي ردًا على طلب وكالة "سبوتنيك" التعليق على القرار: "إنه (كينيدي) ضد هذا القرار كجزء من الاتجاه غير المسؤول للتصعيد".وروبرت كينيدي الابن هو ابن أخ الرئيس الأمريكي الـ35 جون كينيدي، وهو يتنافس مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي.وأمس الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و 32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230707/مجلس-الاتحاد-الروسي-يعد-بالرد-على-توريد-الذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1078843635.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
مرشح رئاسي أمريكي يعارض تسليم بلاده الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
23:29 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 23:31 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
أعلن مرشح الرئاسة الأمريكي، روبرت كينيدي الابن، معارضته تسليم ذخائر عنقودية لأوكرانيا ويرى في قرار الإدارة الأمريكية استمرار "سياسة تصعيد لا مسؤولة" في أوكرانيا.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي ردًا على طلب وكالة "سبوتنيك
" التعليق على القرار: "إنه (كينيدي) ضد هذا القرار كجزء من الاتجاه غير المسؤول للتصعيد".
وروبرت كينيدي الابن هو ابن أخ الرئيس الأمريكي الـ35 جون كينيدي، وهو يتنافس مع الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي.
وأمس الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية،
رغم إدراك خطرها على المدنيين.
وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و 32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.