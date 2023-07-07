https://sputnikarabic.ae/20230707/مجلس-الاتحاد-الروسي-يعد-بالرد-على-توريد-الذخائر-العنقودية-إلى-أوكرانيا-1078843635.html
مجلس الاتحاد الروسي يعد بالرد على توريد الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
مجلس الاتحاد الروسي يعد بالرد على توريد الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم السبت، إن استخدام الذخائر العنقودية هو أسلوب إرهابي في القتال، وسترد روسيا استجابة للضرورة... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T23:10+0000
2023-07-07T23:10+0000
2023-07-07T23:10+0000
مجلس الاتحاد الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102526/18/1025261803_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a47d8d9f2ff32869fddea129d3b03ccd.jpg
وأشار النائب الروسي، حسبما أوردت الناطقة باسمه: "القنابل العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي (اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008). لم تصادق روسيا والولايات المتحدة على هذه الاتفاقية. بدأت الذخائر التقليدية في الولايات المتحدة في النفاذ. سيعاني السكان المدنيون من استخدام القنابل العنقودية".وبحسب تصريحات النائب، فإن هذا هو "أسلوب إرهابي في القتال". ويقول في البيان: "سترد روسيا استجابة للضرورة العسكرية (تدمير مستودعات العدو التي تحتوي على الذخائر العنقودية)".وأضاف بونداريف: وأمس الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و 32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230707/سفير-روسيا-في-واشنطن-مستوى-التحريض-الأمريكي-يتجاوز-الحدود-ويقربنا-من-حرب-عالمية-جديدة-1078842651.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102526/18/1025261803_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_610eadd08c13eddb462cbf9fb04da268.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجلس الاتحاد الروسي
مجلس الاتحاد الروسي يعد بالرد على توريد الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم السبت، إن استخدام الذخائر العنقودية هو أسلوب إرهابي في القتال، وسترد روسيا استجابة للضرورة العسكرية، وقد يناقش مجلس الاتحاد الروسي الوضع.
وأشار النائب الروسي، حسبما أوردت الناطقة باسمه: "القنابل العنقودية محظورة بموجب القانون الدولي (اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008). لم تصادق روسيا والولايات المتحدة على هذه الاتفاقية. بدأت الذخائر التقليدية في الولايات المتحدة في النفاذ. سيعاني السكان المدنيون من استخدام القنابل العنقودية".
وبحسب تصريحات النائب، فإن هذا هو "أسلوب إرهابي في القتال". ويقول في البيان: "سترد روسيا استجابة للضرورة العسكرية (تدمير مستودعات العدو التي تحتوي على الذخائر العنقودية)".
"حماية مواطني روسيا تعد أولوية للسلطات الحكومية الروسية، وعند استخدام القنابل العنقودية من قبل أوكرانيا، يمكن أن يناقش مجلس الاتحاد الروسي هذا الموضوع".
وأمس الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية،
رغم إدراك خطرها على المدنيين.
وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و 32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.