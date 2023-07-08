https://sputnikarabic.ae/20230708/رئيسي-يمكن-تعزيز-العلاقات-بين-إيران-والجزائر-انطلاقا-من-المواقف-الإقليمية-والدولية-الوثيقة-1078864132.html

رئيسي: يمكن تعزيز العلاقات بين إيران والجزائر انطلاقا من المواقف الإقليمية والدولية الوثيقة

رئيسي: يمكن تعزيز العلاقات بين إيران والجزائر انطلاقا من المواقف الإقليمية والدولية الوثيقة

أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في طهران أنه يمكن تعزيز العلاقات بين الدولتين انطلاقا من المواقف الإقليمية... 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T15:08+0000

2023-07-08T15:08+0000

2023-07-08T15:08+0000

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وقال رئيسي، في بيان نشرته الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت: "العلاقات بين إيران والجزائر علاقة بين دولتين صديقتين وشقيقتين وإسلاميتين يمكن توسيعها انطلاقا من المواقف الإقليمية والدولية الوثيقة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية".وصل وزير الخارجية الجزائري، في وقت سابق اليوم، في زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بناء على دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.وكانت إيران قد أعلنت، في مارس/ آذار الماضي، تعيين محمد رضا بابائي، سفيرا جديدا لها في الجزائر.وأعرب عبد اللهيان في وقت سابق، عن ارتياحه لمستوى العلاقات السياسية بين إيران والجزائر، لكنه طالب ببذل المزيد من الجهود لتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية.كما شدد الوزير الإيراني على ضرورة استخدام إمكانيات البلدين لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20230708/وزير-الخارجية-الجزائري-يصل-إلى-طهران-ويلتقي-بنظيره-الإيراني-1078850206.html

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