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https://sputnikarabic.ae/20230708/رئيس-الأركان-الجزائري-قطعنا-أشواطا-كبيرة-في-بناء-قدراتنا-العسكرية-1078871224.html
رئيس الأركان الجزائري: قطعنا أشواطا كبيرة في بناء قدراتنا العسكرية
رئيس الأركان الجزائري: قطعنا أشواطا كبيرة في بناء قدراتنا العسكرية
قال رئيس الأركان الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، إن بلاده قطعت أشواطا كبيرة في بناء القدرات العسكرية لجيشها. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T20:23+0000
2023-07-08T20:23+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم السبت.وتابع شنقريحة: "القيادة العليا للجيش تبذل كل جهودها للارتقاء بمستوى أداء الجيش والوصول إلى الاحترافية".وفي تصريحات سابقة، قال الفريق أول السعيد شنقريحة، إن استقلال الجزائر، الذي تم تحقيقه في عام 1962، يمثل أحد أعظم إنجازات القرن الـ 20.كما ظهر رئيس أركان الجيش الجزائري يردد كلمات الجزء المتعلق بفرنسا في النشيد الوطني لبلاده، والذي يعتبر وعيدا لباريس بمناسبة عيد استقلال بلاده: "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب.. وطويناه كما يطوى الكتاب.. يا فرنسا إن ذا يوم الحساب.. فاستعدي وخذي منا الجواب".ويصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.ويقدر حجم الإنفاق العسكري للجيش الجزائري بنحو 10 مليارات دولار، ويمتلك نحو 465 ألف جندي، بينهم قوات عاملة واحتياطية وقوات شبه عسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230708/الرئيس-الجزائري-وقائد-الجيش-يرددان-لأول-مرة-النشيد-الوطني-بكلمات-تحذير-لفرنسا-فيديو-1078853709.html
https://sputnikarabic.ae/20230704/رئيس-الأركان-الجزائري-استقلال-الجزائر-من-أعظم-إنجازات-القرن-الـ-20-1078739653.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, أخبار فرنسا , أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, أخبار فرنسا , أخبار الشرق الأوسط

رئيس الأركان الجزائري: قطعنا أشواطا كبيرة في بناء قدراتنا العسكرية

20:23 GMT 08.07.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDIجنود القوات الخاصة في الجيش الجزائري خلال إحدى التدريبات القتالية
جنود القوات الخاصة في الجيش الجزائري خلال إحدى التدريبات القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / RYAD KRAMDI
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قال رئيس الأركان الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، إن بلاده قطعت أشواطا كبيرة في بناء القدرات العسكرية لجيشها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم السبت.
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وتابع شنقريحة: "القيادة العليا للجيش تبذل كل جهودها للارتقاء بمستوى أداء الجيش والوصول إلى الاحترافية".
وفي تصريحات سابقة، قال الفريق أول السعيد شنقريحة، إن استقلال الجزائر، الذي تم تحقيقه في عام 1962، يمثل أحد أعظم إنجازات القرن الـ 20.
كما ظهر رئيس أركان الجيش الجزائري يردد كلمات الجزء المتعلق بفرنسا في النشيد الوطني لبلاده، والذي يعتبر وعيدا لباريس بمناسبة عيد استقلال بلاده: "يا فرنسا قد مضى وقت العتاب.. وطويناه كما يطوى الكتاب.. يا فرنسا إن ذا يوم الحساب.. فاستعدي وخذي منا الجواب".
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
رئيس الأركان الجزائري: استقلال الجزائر من أعظم إنجازات القرن الـ 20
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ويصنف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 26 بين أضخم 145 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
ويقدر حجم الإنفاق العسكري للجيش الجزائري بنحو 10 مليارات دولار، ويمتلك نحو 465 ألف جندي، بينهم قوات عاملة واحتياطية وقوات شبه عسكرية.
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