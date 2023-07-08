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مباحثات إسرائيلية مرتقبة لدعم السلطة الفلسطينية... ما الأسباب؟

مباحثات إسرائيلية مرتقبة لدعم السلطة الفلسطينية... ما الأسباب؟

يعقد مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل اجتماعا، يوم غد الأحد، لبحث إمكانية دعم السلطة الفلسطينية، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T14:16+0000

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مباحثات إسرائيلية مرتقبة لدعم السلطة الفلسطينية، ما الأسباب؟ مباحثات إسرائيلية مرتقبة لدعم السلطة الفلسطينية، ما الأسباب؟

وستبحث الحكومة الإسرائيلية المصغرة خلال الاجتماع، "تقديم تسهيلات للرئيس محمود عباس، وإمكانية تقديم خطوات لتقوية السلطة الفلسطينية في ظل تراجع الدعم المادي وإفلاسها ماديا".يأتي هذا بعد انتهاء العملية العسكرية الموسعة في مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية، نهاية الأسبوع، فيما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أمس الجمعة، أن القوات الإسرائيلية "اقتحمت البلدة القديمة (في نابلس) وحاصرت أحد المنازل"، وأفاد بيان لوزارة الصحة الفلسطينية بسقوط قتيلين وعدد من المصابين.كانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت، قبل أيام، وقف جميع الاتصالات مع إسرائيل في أعقاب اقتحام جنين، وألغت تفاهمات العقبة وشرم الشيخ الخاصة بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية.وأشار إلى أن "هناك جهات يمينية في الحكومة الإسرائيلية تعارض تقديم مساعدة للسلطة، ويقولون إن أبو مازن يعلن عن رغبته في التهدئة من جهة ومن جهة أخرى يقدم الدعم لكل من يقتل إسرائيليا، لكنه قال إن الأغلبية في الحكومة، وبناء على توصيات الجهات الأمنية، ربما تتخذ القرار بدعم السلطة لأن إسرائيل لا تريد السيطرة على ثلاثة ملايين من سكان الضفة وإدارة شؤونهم المالية".ولفت إلى أن "مسألة الدعم الإسرائيلي للسلطة مرتبط بدور أمني للسلطة، مؤكدا أن الشارع الفلسطيني يرفض هذا السلوك".وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن "الإعلان الإسرائيلي عن دعم السلطة ربما يكون أيضا نوعا من العلاقات العامة لتحسين صورة إسرائيل أو نتيجة للضغوط الدولية واشتداد المقاومة الشعبية، التي سيطرت على الشارع وبدأت تزعج إسرائيل بشكل مكثف".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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