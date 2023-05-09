https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-الإسرائيلية-قضينا-على-رأس-الجهاد-الإسلامي-في-غزة-ويمكننا-تكرارها-في-ساحات-أخرى-1076838072.html
الدفاع الإسرائيلية: قضينا على رأس "الجهاد الإسلامي" في غزة ويمكننا تكرارها في ساحات أخرى
الدفاع الإسرائيلية: قضينا على رأس "الجهاد الإسلامي" في غزة ويمكننا تكرارها في ساحات أخرى
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش قضت على رأس "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T18:36+0000
2023-05-09T18:36+0000
2023-05-09T18:36+0000
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، عن غالانت أن الجيش الإسرائيلي قضى على رأس حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة، وأن قوات الجيش تعرف كيف تكرر هذه العملية في ساحات أخرى أيضا.وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده قد تشهد إطلاقا للصواريخ بقوة كبيرة على مناطق قريبة وبعيدة منها، وبأن من يجرب أو يختبر قوة إسرائيل سيواجه بقوة كما جرى اليوم.وأعرب يوآف غالانت عن شكره لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اتخاذه القرار الحازم والحاسم تجاه قطاع غزة، واغتياله لثلاثة من قادة "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الثلاثاء.وقبل قليل، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بمسؤولية بلاده عن تصفية ثلاثة قادة فلسطينيين في قطاع غزة، خلال عملية للجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء. حيث نشر نتنياهو تغريدة جديدة له، في حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الجيش الإسرائيلي قام في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، بتصفية ثلاثة من قادة حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.وأفاد نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" لتصفية القياديين الثلاثة التابعين لـ"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مضيفا في تغريدته، أن القياديين الثلاثة مسؤولون عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وتوجيه الخلايا "الإرهابية" في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن إسرائيل في خضم عملية "الدرع والسهم"، وأن "الجيش الإسرائيلي سيضرب بقوة من يؤذينا".وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش استهدفت منطقة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة، وسط أنباء عن سقوط قتيلين من الفلسطينيين. وأضافت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلية تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" وقتل خلالها اثنين من الفلسطينيين.فيما نشر الموقع العبري "مفزاك لايف"، صورة لسيارة وهي محترقة تماما، موضحا أنه تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي وسقوط قتيلين خلالها.ويذكر أن نتنياهو قد اختتم، في وقت سابق من اليوم، تقييما موسعا ثانٍ للوضع الأمني في قطاع غزة، وذلك قبيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، والذي سيعقد لاحقا في مقر وزارة الدفاع "الكرياه" في تل أبيب.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد عقد مباحثات مكثفة مع رؤساء المستوطنات في غلاف غزة، ظهر اليوم، وأطلعهم على تفاصيل النشاط العملياتي للجيش الإسرائيلي، مضيفا أن السلطات الأمنية جاهزة للتعامل مع احتياجات المستوطنين الأمنية والإنسانية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن التقديرات الأمنية تشير إلى أنه قد يكون هناك عدة أيام من القتال بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وإن توقعت الصحيفة عدم تدخل حركة "حماس" في القتال.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".وأضاف البيان: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لـ"سرايا القدس"، القائد جهاد غنام. اغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 15، منهم 4 سيدات و4 أطفال، مشيرة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين.
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, بنيامين نتنياهو, الأخبار
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, بنيامين نتنياهو, الأخبار
الدفاع الإسرائيلية: قضينا على رأس "الجهاد الإسلامي" في غزة ويمكننا تكرارها في ساحات أخرى
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش قضت على رأس "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، عن غالانت أن الجيش الإسرائيلي قضى على رأس حركة "الجهاد الإسلامي"
في غزة، وأن قوات الجيش تعرف كيف تكرر هذه العملية في ساحات أخرى أيضا.
وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده قد تشهد إطلاقا للصواريخ بقوة كبيرة على مناطق قريبة وبعيدة منها، وبأن من يجرب أو يختبر قوة إسرائيل سيواجه بقوة كما جرى اليوم.
وأعرب يوآف غالانت عن شكره لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اتخاذه القرار الحازم والحاسم تجاه قطاع غزة، واغتياله لثلاثة من قادة "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الثلاثاء.
وقبل قليل، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بمسؤولية بلاده عن تصفية ثلاثة قادة فلسطينيين في قطاع غزة، خلال عملية للجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء. حيث نشر نتنياهو تغريدة جديدة له، في حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن الجيش الإسرائيلي قام في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، بتصفية ثلاثة من قادة حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة
.
وأفاد نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك" لتصفية القياديين الثلاثة التابعين لـ"سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مضيفا في تغريدته، أن القياديين الثلاثة مسؤولون عن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة وتوجيه الخلايا "الإرهابية" في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن إسرائيل في خضم عملية "الدرع والسهم"، وأن "الجيش الإسرائيلي سيضرب بقوة من يؤذينا".
وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش استهدفت منطقة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة، وسط أنباء عن سقوط قتيلين من الفلسطينيين. وأضافت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلية تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"
وقتل خلالها اثنين من الفلسطينيين.
فيما نشر الموقع العبري "مفزاك لايف"، صورة لسيارة وهي محترقة تماما، موضحا أنه تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي وسقوط قتيلين خلالها.
ويذكر أن نتنياهو
قد اختتم، في وقت سابق من اليوم، تقييما موسعا ثانٍ للوضع الأمني في قطاع غزة، وذلك قبيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، والذي سيعقد لاحقا في مقر وزارة الدفاع "الكرياه" في تل أبيب.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت،
قد عقد مباحثات مكثفة مع رؤساء المستوطنات في غلاف غزة، ظهر اليوم، وأطلعهم على تفاصيل النشاط العملياتي للجيش الإسرائيلي، مضيفا أن السلطات الأمنية جاهزة للتعامل مع احتياجات المستوطنين الأمنية والإنسانية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن التقديرات الأمنية تشير إلى أنه قد يكون هناك عدة أيام من القتال بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وإن توقعت الصحيفة عدم تدخل حركة "حماس" في القتال.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين
لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".
وأضاف البيان: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لـ"سرايا القدس"، القائد جهاد غنام. اغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".
وفي ذات الصدد، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 15
، منهم 4 سيدات و4 أطفال، مشيرة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين.