https://sputnikarabic.ae/20230708/نائب-الرئيس-التركي-يصل-إلى-قطر-تمهيدا-لزيارة-أردوغان-1078868281.html

نائب الرئيس التركي يصل إلى قطر تمهيدا لجولة أردوغان الخليجية

نائب الرئيس التركي يصل إلى قطر تمهيدا لجولة أردوغان الخليجية

وصل نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إلى قطر، اليوم السبت، برفقة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، تمهيدا لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان. 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T18:12+0000

2023-07-08T18:12+0000

2023-07-08T18:32+0000

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وأكدت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن جودت يلماز وصل إلى المطار الدولي في وقت سابق اليوم، برفقة محمد شيمشك، وذلك في زيارة عمل مهمة قبيل الجولة الخليجية المرتقبة للرئيس أردوغان، والمقررة بين 17- 19 من الشهر الجاري.ويلتقي المسؤولان التركيان، يلماز وشيمشك، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، غدا الأحد، في الديوان الأميري، على أن يعقدا سلسلة لقاءات أخرى مع مسؤولين قطريين آخرين، من أجل تعزيز العلاقات التركية القطرية وتقييم فرص التعاون الاقتصادي.وفي سياق متصل، سلم صندوق قطر للتنمية، في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، الدفعة الأخيرة من المنازل المتنقلة لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن المنازل المتنقلة قد وصلت إلى ولاية هاتاي التركية، وتأتي في إطار الجهود القطرية للاستجابة لتبعات الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شهر فبراير/ شباط الماضي.وأكد صندوق قطر للتنمية أنه "نقل خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت الزلزال في شهر فبراير، نحو 10000 منزل مؤثث بالكامل، ويضم كافة المرافق التي تكفل سبل العيش الكريم، الخاصة بإيواء المتضررين في 15 مدينة وقرية جنوب شرقي تركيا".ويشار إلى أن صندوق قطر للتنمية قد أرسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى كل من تركيا وسوريا، تضمنت مواد غذائية ومستشفيات ميدانية ومستلزمات طبية وخيام للإيواء.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في البلدين بتعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.

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زلزال, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان