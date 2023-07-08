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https://sputnikarabic.ae/20230708/وزير-الخارجية-الجزائري-ناقشت-في-إيران-تطورات-الأوضاع-في-أوكرانيا-وفلسطين-واليمن-وليبيا-1078853005.html
وزير الخارجية الجزائري: ناقشت في إيران الأوضاع في أوكرانيا وفلسطين واليمن وليبيا
وزير الخارجية الجزائري: ناقشت في إيران الأوضاع في أوكرانيا وفلسطين واليمن وليبيا
قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إنه بحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T10:15+0000
2023-07-08T10:26+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.وأضاف عطاف أنه اتفق مع عبد اللهيان على مباشرة التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة المشتركة وتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مؤكدا أن العلاقات الإيرانية الجزائرية تاريخية ومتميزة.وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره الإيراني عضوية البلدين في مجموعة "بريكس".وأكد عطاف أن الجزائر سعيدة بالعلاقات الإيجابية بين الدول العربية وإيران والاتفاق التاريخي بين إيران والسعودية بوساطة الصين، آملا أن يسهم ذلك في تعزيز التقارب لمواجهة التحديات التي تواجهها دول المنطقة.ووصل وزير الخارجية الجزائري، في وقت سابق اليوم، في زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بناء على دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.وحسب وكالة "مهر" للأنباء، سيعقد الوزيران الإيراني والجزائري خلال الزيارة جلسة مباحثات ثنائية، كما سيلتقي أيضا وزير الخارجية الجزائري مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/إيران-تعلن-الاتفاق-مع-الجزائر-على-إلغاء-التأشيرات-السياسية-والخدمية-1078852412.html
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إيران, أخبار إيران, الجزائر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الجزائر, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الخارجية الجزائري: ناقشت في إيران الأوضاع في أوكرانيا وفلسطين واليمن وليبيا

10:15 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 10:26 GMT 08.07.2023)
© AFP 2023وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023
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قال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إنه بحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، العلاقات الثنائية بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
وأضاف عطاف أنه اتفق مع عبد اللهيان على مباشرة التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة المشتركة وتفعيل آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مؤكدا أن العلاقات الإيرانية الجزائرية تاريخية ومتميزة.
وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره الإيراني عضوية البلدين في مجموعة "بريكس".
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
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09:25 GMT

وتابع: "تحدثنا أيضا عن قضايا إقليمية تتعلق بالأزمة في أوكرانيا والتطورات في فلسطين واليمن وليبيا".

وأكد عطاف أن الجزائر سعيدة بالعلاقات الإيجابية بين الدول العربية وإيران والاتفاق التاريخي بين إيران والسعودية بوساطة الصين، آملا أن يسهم ذلك في تعزيز التقارب لمواجهة التحديات التي تواجهها دول المنطقة.
ووصل وزير الخارجية الجزائري، في وقت سابق اليوم، في زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذلك بناء على دعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وحسب وكالة "مهر" للأنباء، سيعقد الوزيران الإيراني والجزائري خلال الزيارة جلسة مباحثات ثنائية، كما سيلتقي أيضا وزير الخارجية الجزائري مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.
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