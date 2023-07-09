https://sputnikarabic.ae/20230709/أردوغان-يبحث-مع-بايدن-عضوية-أوكرانيا-والسويد-في-الناتو-وتسليم-مقاتلات-إف-16--1078895172.html

أردوغان يبحث مع بايدن عضوية أوكرانيا والسويد في "الناتو" وتسليم مقاتلات "إف-16"

أردوغان يبحث مع بايدن عضوية أوكرانيا والسويد في "الناتو" وتسليم مقاتلات "إف-16"

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وتناول الحديث عدة مواضيع بينها عضوية أوكرانيا والسويد في حلف شمال الأطلسي... 09.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-09T18:50+0000

2023-07-09T18:50+0000

2023-07-09T18:50+0000

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أنطاكيا - سبوتنيك. ونشرت الرئاسة التركية بيانا يفيد بأنه تم التوافق على لقاء مباشر بين الجانبين في فيلنيوس، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية بالتفصيل. وأكد أردوغان لبايدن أن تركيا جادة في رغبتها بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن رغبته في "إحياء عملية انضمامها للاتحاد"، ونفى أردوغان أن يكون طلب تركيا لشراء مقاتلات "إف-16" مرتبطا بعضوية السويد في الناتو.وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال محادثة هاتفية، أمس السبت، مستجدات الأزمة الأوكرانية.وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية التركية: "اليوم 8 يوليو، أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".وأضافت الخدمة الصحفية: "خلال المحادثة تمت مناقشة قضايا توسيع "الناتو" والقمة المقبلة لقادة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، وتمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، والأحداث الأخيرة في أوكرانيا".

https://sputnikarabic.ae/20230709/كييف-تأمل-أن-يصبح-طريق-أوكرانيا-إلى-الحلف-أقصر-بعد-قمة-الناتو-1078877140.html

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