https://sputnikarabic.ae/20230709/صفارات-الإنذار-تدوي-في-مقاطعة-خاركوف-شرقي-أوكرانيا--عاجل-1078897141.html
صفارات الإنذار تدوي في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T22:09+0000
2023-07-09T22:09+0000
2023-07-09T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
خاركوف
صفارات الإنذار
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخريطة، دوت صفارات الإنذار في المقاطعة في الساعة 00.40 يتطابق مع توقيت موسكو.يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230709/-زيلينسكي-يعترف-بأن-الهجوم-المضاد-الأوكراني-لم-يرق-إلى-مستوى-التوقعات-1078892661.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, خاركوف, صفارات الإنذار, روسيا
أخبار أوكرانيا, خاركوف, صفارات الإنذار, روسيا
صفارات الإنذار تدوي في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا
22:09 GMT 09.07.2023 (تم التحديث: 22:29 GMT 09.07.2023) تابعنا عبر
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف شرقي أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخريطة، دوت صفارات الإنذار
في المقاطعة في الساعة 00.40 يتطابق مع توقيت موسكو.
يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.