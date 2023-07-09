https://sputnikarabic.ae/20230709/قديروف-يعلن-عن-إعادة-نشر-قوات-أحمد-على-محور-أرتيومفسك-1078897355.html
قديروف يعلن عن إعادة نشر قوات "أحمد" على محور أرتيومفسك
قديروف يعلن عن إعادة نشر قوات "أحمد" على محور أرتيومفسك
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، ليل الأحد/الاثنين، عن انتقال وحدة القوات الخاصة "أحمد" إلى محور أرتيومفسك (باخموت). 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T22:44+0000
2023-07-09T22:44+0000
2023-07-09T22:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
قديروف
أخبار قديروف
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غروزني - سبوتنيك. وكتب قديروف في قناته على " تيليغرام " أن "القوات الخاصة "أحمد" بقيادة أبتي علاء الدينوف، تم نقلها من قبل قيادة العملية الخاصة إلى محور أرتيومفسك".وأضاف، "هذا التعديل يعكس ثقة هيئة الأركان العامة والقدرة القتالية العالية للوحدة".كما نشر قديروف مقطع فيديو يتحدث فيه علاء الدينوف عن الوضع في قرية كليششيفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230604/قديروف-يكشف-العمل-على-تحييد-المخربين-في-منطقة-العملية-الروسية-الخاصة-1077720297.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قديروف, أخبار قديروف
روسيا, قديروف, أخبار قديروف
قديروف يعلن عن إعادة نشر قوات "أحمد" على محور أرتيومفسك
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، ليل الأحد/الاثنين، عن انتقال وحدة القوات الخاصة "أحمد" إلى محور أرتيومفسك (باخموت).
غروزني - سبوتنيك. وكتب قديروف في قناته على " تيليغرام " أن "القوات الخاصة "أحمد"
بقيادة أبتي علاء الدينوف، تم نقلها من قبل قيادة العملية الخاصة إلى محور أرتيومفسك".
وأضاف، "هذا التعديل يعكس ثقة هيئة الأركان العامة والقدرة القتالية العالية للوحدة".
كما نشر قديروف مقطع فيديو يتحدث فيه علاء الدينوف عن الوضع في قرية كليششيفكا.