https://sputnikarabic.ae/20230710/الاتحاد-الأوروبي-يؤكد-عدم-ربط-الانضمام-إليه-بالعضوية-في-الناتو-1078916896.html

الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم ربط الانضمام إليه بالعضوية في الناتو

الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم ربط الانضمام إليه بالعضوية في الناتو

قالت المفوضية الأوروبية إن تصديق تركيا على انضمام السويد إلى الناتو، وتقدم تركيا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، غير مرتبطين. 10.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-10T12:55+0000

2023-07-10T12:55+0000

2023-07-10T12:55+0000

العالم

الناتو

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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن انضمام السويد إلى الناتو سيصبح ممكنا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "لدى الاتحاد الأوروبي عملية انضمام واضحة للغاية، وهناك مجموعة معينة من الخطوات التي يجب على الدولة المرشحة استكمالها، ولا يمكن ربط هذه العمليات (عضوية السويد في الناتو وانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي)".كانت تركيا في وضع مرشح الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وكانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، حدث هذا في عام 2013، واستغرقت العملية عشر سنوات. ومنذ عام 2016، تم بالفعل تعليق المفاوضات بشأن نظام بدون تأشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.سيعقد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اجتماعا في فيلنيوس، يوم الاثنين، بين أردوغان ورئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، لمحاولة إزالة العقبات التي تعترض طريق السويد إلى الناتو.وسيعقد الاجتماع عشية قمة الناتو، يومي 11 و 12 يوليو/تموز الجاري، حيث أراد الطرفان الإعلان عن انضمام عضو جديد، لكن لم يتم التوصل بعد إلى توكيل رسمي نهائي.تقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف. أصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.

https://sputnikarabic.ae/20230705/واشنطن-تدعو-تركيا-لدعم-انضمام-السويد-للناتو-قبيل-قمة-الحلف-1078774457.html

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