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https://sputnikarabic.ae/20230710/الجيش-اللبناني-يبدأ-تمرينا-بحريا-مشتركا-مع-6-دول-1078933325.html
الجيش اللبناني يبدأ تمرينا بحريا مشتركا مع 6 دول
الجيش اللبناني يبدأ تمرينا بحريا مشتركا مع 6 دول
أعلن الجيش اللبناني انطلاق التمرين البحري "الاتحاد الحازم"، الذي تشارك فيه 6 دول أخرى بينها الولايات المتحدة الأمريكية. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T20:29+0000
2023-07-10T20:29+0000
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جاء ذلك وفقا لبيان نشره الجيش اللبناني على موقعه الرسمي، قال فيه إن التمرين البحري المشتركة انطلق اليوم الاثنين، ويستمر على مدى 8 أيام.وانطلق التمرين البحري في قاعدة "جونيه" البحرية، بمشاركة وحدات بحرية تابعة لأساطيل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى مصر والعراق والأردن.يجري التمرين بقيادة القوات البحرية في الجيش اللبناني، ويهدف إلى تعزيز قدرات القوات البحرية والوحدات المشاركة في التمرين.كما يهدف التمرين إلى التنسيق وتبادل الخبرات في عمليات الإبرار المراقبة والسيطرة على المسطح المائي، إضافة إلى مهام الغطس والبحث والإنقاذ وإتلاف الذخائر واعتراض السفن وتفتيشها.يذكر أن الجيش اللبناني يصنف في المرتبة الـ 17 عربيا ورقم 113 على قائمة أضخم 145 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
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رصد عسكري, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار فرنسا , مصر
رصد عسكري, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار فرنسا , مصر

الجيش اللبناني يبدأ تمرينا بحريا مشتركا مع 6 دول

20:29 GMT 10.07.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayبعد يومين على انطلاق مهمتها... البحرية اللبنانية تتمكن من إنزال غواصة البحث عن "مركب الموت"
بعد يومين على انطلاق مهمتها... البحرية اللبنانية تتمكن من إنزال غواصة البحث عن مركب الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلن الجيش اللبناني انطلاق التمرين البحري "الاتحاد الحازم"، الذي تشارك فيه 6 دول أخرى بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك وفقا لبيان نشره الجيش اللبناني على موقعه الرسمي، قال فيه إن التمرين البحري المشتركة انطلق اليوم الاثنين، ويستمر على مدى 8 أيام.
وانطلق التمرين البحري في قاعدة "جونيه" البحرية، بمشاركة وحدات بحرية تابعة لأساطيل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى مصر والعراق والأردن.
يجري التمرين بقيادة القوات البحرية في الجيش اللبناني، ويهدف إلى تعزيز قدرات القوات البحرية والوحدات المشاركة في التمرين.
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كما يهدف التمرين إلى التنسيق وتبادل الخبرات في عمليات الإبرار المراقبة والسيطرة على المسطح المائي، إضافة إلى مهام الغطس والبحث والإنقاذ وإتلاف الذخائر واعتراض السفن وتفتيشها.
يذكر أن الجيش اللبناني يصنف في المرتبة الـ 17 عربيا ورقم 113 على قائمة أضخم 145 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
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