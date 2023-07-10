الجيش اللبناني يبدأ تمرينا بحريا مشتركا مع 6 دول
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© Sputnik . Abdul Kader Albay
أعلن الجيش اللبناني انطلاق التمرين البحري "الاتحاد الحازم"، الذي تشارك فيه 6 دول أخرى بينها الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك وفقا لبيان نشره الجيش اللبناني على موقعه الرسمي، قال فيه إن التمرين البحري المشتركة انطلق اليوم الاثنين، ويستمر على مدى 8 أيام.
بتاريخ ١٠ / ٧ /٢٠٢٣ تمّ إطلاق تمرين Resolute Union 2023 في قاعدة جونيه البحرية، وهو يستمر لمدة ٨ أيام وينفَّذ بقيادة القوات البحرية في الجيش ومشاركة وحدات أخرى، إضافة إلى عناصر من فرق التدريب الأميركية والبريطانية والفرنسية، ووحدات أردنية وعراقية ومصرية. ٢/١ pic.twitter.com/wTdDzt7MmB— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 10, 2023
وانطلق التمرين البحري في قاعدة "جونيه" البحرية، بمشاركة وحدات بحرية تابعة لأساطيل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى مصر والعراق والأردن.
يجري التمرين بقيادة القوات البحرية في الجيش اللبناني، ويهدف إلى تعزيز قدرات القوات البحرية والوحدات المشاركة في التمرين.
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كما يهدف التمرين إلى التنسيق وتبادل الخبرات في عمليات الإبرار المراقبة والسيطرة على المسطح المائي، إضافة إلى مهام الغطس والبحث والإنقاذ وإتلاف الذخائر واعتراض السفن وتفتيشها.
يذكر أن الجيش اللبناني يصنف في المرتبة الـ 17 عربيا ورقم 113 على قائمة أضخم 145 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023.
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