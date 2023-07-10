https://sputnikarabic.ae/20230710/الخارجية-الأمريكية-بعض-أعضاء-الكونغرس-يربطون-صفقة-إف-16-بانضمام-السويد-إلى-الناتو---عاجل-1078931455.html
الخارجية الأمريكية: أعضاء بالكونغرس يربطون حصول تركيا على "إف 16" بانضمام السويد للناتو
الخارجية الأمريكية: أعضاء بالكونغرس يربطون حصول تركيا على "إف 16" بانضمام السويد للناتو
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ندعم صفقة طائرات "إف 16" مع تركيا، لكن بعض أعضاء الكونغرس يربطون الموافقة عليها بتأييد أنقرة لانضمام السويد إلى حلف شمال... 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T17:58+0000
2023-07-10T17:58+0000
2023-07-10T18:39+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "تتوقع انضمام السويد إلى حلف الناتو في القريب العاجل ولكن لا يمكن تحديد وقت معين".وخلال مباحثاتهما الهاتفية الأخيرة، ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي جو بايدن، عضوية السويد في "الناتو" وطلب تركيا شراء مقاتلات "إف 16" أمريكية.يذكر أن تركيا طلبت شراء 40 من مقاتلات "إف - 16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها، منذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/ أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/ نيسان، لكن السويد لا تزال تنتظر موافقة تركيا للانضمام إلى الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230710/أردوغان-مهدوا-الطريق--لعضوية-تركيا-في-الاتحاد-الأوروبي-أولا-ونضم-السويد-للناتو-1078910469.html
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الخارجية الأمريكية: أعضاء بالكونغرس يربطون حصول تركيا على "إف 16" بانضمام السويد للناتو
17:58 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 18:39 GMT 10.07.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ندعم صفقة طائرات "إف 16" مع تركيا، لكن بعض أعضاء الكونغرس يربطون الموافقة عليها بتأييد أنقرة لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
القاهرة - سبوتنيك
. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "تتوقع انضمام السويد إلى حلف الناتو
في القريب العاجل ولكن لا يمكن تحديد وقت معين".
وخلال مباحثاتهما الهاتفية الأخيرة، ناقش الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي جو بايدن، عضوية السويد في "الناتو" وطلب تركيا شراء مقاتلات "إف 16" أمريكية.
يذكر أن تركيا طلبت شراء 40 من مقاتلات
"إف - 16"، التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وقرابة 80 مجموعة من قطع الغيار لتحديث طائرات حربية لديها، منذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/ أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف
، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/ نيسان، لكن السويد لا تزال تنتظر موافقة تركيا للانضمام إلى الحلف.