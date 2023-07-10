https://sputnikarabic.ae/20230710/روسيا-تقدم-خدمات-الإنترنت-الفضائي-لـ-75-دولة-خلال-العقد-المقبل-1078918923.html
روسيا تقدم خدمات الإنترنت الفضائي لـ 75 دولة خلال العقد المقبل
روسيا تقدم خدمات الإنترنت الفضائي لـ 75 دولة خلال العقد المقبل
أعلنت وزارة الرقمنة الروسية، أن "بيورو 1440"، وهي إحدى شركات مجموعة "إي كا إس" الروسية، سوف تقدم خدمة الإنترنت الفضائي السريع لـ75 دولة حول العالم. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T14:07+0000
2023-07-10T14:07+0000
2023-07-10T14:15+0000
روسيا
العالم
تكنولوجيا
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وقالت الوزارة إنه بحلول العام 2035، سترسل الشركة الروسية إلى مدار الأرض المنخفض نحو 900 قمر صناعي، وستقدم بواسطة هذه الأقمار، في المستقبل القريب، خدمة الإنترنت السريع لـ75 دولة حول العالم.ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الوزارة أن الشركة الروسية تخطط لإطلاق بين 10 – 12 صاروخا كل عام، ويمكن لكل صاروخ أن يحمل 15 قمرا، ومن المخطط أن يبلغ مجموع الأقمار 900 بحلول عام 2035، وستقدم هذه الأقمار الإنترنت الفضائي السريع لسكان روسيا كلها بالإضافة إلى 75 دولة أخرى.وأفادت الخدمة الصحفية للشركة الروسية، بأنه تم إطلاق 3 أقمار صناعية تابعة لها بنجاح من بعثة "راسفيت-1" (الفجر-1)، محمولة على صاروخ "سويوز-2.1بي"، الذي تم إطلاقه من محطة "فوستوتشني" الفضائية، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وعلى متنه مجموعة من الأقمار الصناعية المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230703/روسكوسموس-تعرض-على-الدول-الأفريقية-المشاركة-في-بناء-وحدات-لمحطة-الفضاء-الروسية-المستقبلية-1078675710.html
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روسيا, العالم, تكنولوجيا
روسيا تقدم خدمات الإنترنت الفضائي لـ 75 دولة خلال العقد المقبل
14:07 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 14:15 GMT 10.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الرقمنة الروسية، أن "بيورو 1440"، وهي إحدى شركات مجموعة "إي كا إس" الروسية، سوف تقدم خدمة الإنترنت الفضائي السريع لـ75 دولة حول العالم.
وقالت الوزارة إنه بحلول العام 2035، سترسل الشركة الروسية إلى مدار الأرض المنخفض نحو 900 قمر صناعي
، وستقدم بواسطة هذه الأقمار، في المستقبل القريب، خدمة الإنترنت السريع لـ75 دولة حول العالم.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الوزارة أن الشركة الروسية تخطط لإطلاق بين 10 – 12 صاروخا كل عام، ويمكن لكل صاروخ أن يحمل 15 قمرا، ومن المخطط أن يبلغ مجموع الأقمار 900 بحلول عام 2035، وستقدم هذه الأقمار الإنترنت الفضائي السريع لسكان روسيا كلها بالإضافة إلى 75 دولة أخرى.
وأفادت الخدمة الصحفية للشركة الروسية، بأنه تم إطلاق 3 أقمار صناعية تابعة لها بنجاح من بعثة "راسفيت-1" (الفجر-1)، محمولة على صاروخ "سويوز-2.1بي"، الذي تم إطلاقه من محطة "فوستوتشني" الفضائية،
في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وعلى متنه مجموعة من الأقمار الصناعية المختلفة.