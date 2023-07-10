عربي
https://sputnikarabic.ae/20230710/روسيا-تقدم-خدمات-الإنترنت-الفضائي-لـ-75-دولة-خلال-العقد-المقبل-1078918923.html
روسيا تقدم خدمات الإنترنت الفضائي لـ 75 دولة خلال العقد المقبل
روسيا تقدم خدمات الإنترنت الفضائي لـ 75 دولة خلال العقد المقبل
أعلنت وزارة الرقمنة الروسية، أن "بيورو 1440"، وهي إحدى شركات مجموعة "إي كا إس" الروسية، سوف تقدم خدمة الإنترنت الفضائي السريع لـ75 دولة حول العالم. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T14:07+0000
2023-07-10T14:15+0000
روسيا
العالم
تكنولوجيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103584/75/1035847594_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a32aa39343b0d44e06445ddf8d500027.jpg
وقالت الوزارة إنه بحلول العام 2035، سترسل الشركة الروسية إلى مدار الأرض المنخفض نحو 900 قمر صناعي، وستقدم بواسطة هذه الأقمار، في المستقبل القريب، خدمة الإنترنت السريع لـ75 دولة حول العالم.ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الوزارة أن الشركة الروسية تخطط لإطلاق بين 10 – 12 صاروخا كل عام، ويمكن لكل صاروخ أن يحمل 15 قمرا، ومن المخطط أن يبلغ مجموع الأقمار 900 بحلول عام 2035، وستقدم هذه الأقمار الإنترنت الفضائي السريع لسكان روسيا كلها بالإضافة إلى 75 دولة أخرى.وأفادت الخدمة الصحفية للشركة الروسية، بأنه تم إطلاق 3 أقمار صناعية تابعة لها بنجاح من بعثة "راسفيت-1" (الفجر-1)، محمولة على صاروخ "سويوز-2.1بي"، الذي تم إطلاقه من محطة "فوستوتشني" الفضائية، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وعلى متنه مجموعة من الأقمار الصناعية المختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230703/روسكوسموس-تعرض-على-الدول-الأفريقية-المشاركة-في-بناء-وحدات-لمحطة-الفضاء-الروسية-المستقبلية-1078675710.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103584/75/1035847594_138:0:1915:1333_1920x0_80_0_0_b01ec52e64def6c1c43818a814c48aed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, تكنولوجيا
روسيا, العالم, تكنولوجيا

روسيا تقدم خدمات الإنترنت الفضائي لـ 75 دولة خلال العقد المقبل

14:07 GMT 10.07.2023 (تم التحديث: 14:15 GMT 10.07.2023)
© Depositphotos.com / Cookelma / قمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
© Depositphotos.com / Cookelma /
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الرقمنة الروسية، أن "بيورو 1440"، وهي إحدى شركات مجموعة "إي كا إس" الروسية، سوف تقدم خدمة الإنترنت الفضائي السريع لـ75 دولة حول العالم.
وقالت الوزارة إنه بحلول العام 2035، سترسل الشركة الروسية إلى مدار الأرض المنخفض نحو 900 قمر صناعي، وستقدم بواسطة هذه الأقمار، في المستقبل القريب، خدمة الإنترنت السريع لـ75 دولة حول العالم.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الوزارة أن الشركة الروسية تخطط لإطلاق بين 10 – 12 صاروخا كل عام، ويمكن لكل صاروخ أن يحمل 15 قمرا، ومن المخطط أن يبلغ مجموع الأقمار 900 بحلول عام 2035، وستقدم هذه الأقمار الإنترنت الفضائي السريع لسكان روسيا كلها بالإضافة إلى 75 دولة أخرى.
روسكوسموس - أقوى محرك صواريخ/ صاروخ في روسي في العالم - محرك من إر دي-171 إم في - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
"روسكوسموس" تعرض على الدول الأفريقية المشاركة في بناء وحدات لمحطة الفضاء الروسية المستقبلية
3 يوليو, 09:05 GMT
وأفادت الخدمة الصحفية للشركة الروسية، بأنه تم إطلاق 3 أقمار صناعية تابعة لها بنجاح من بعثة "راسفيت-1" (الفجر-1)، محمولة على صاروخ "سويوز-2.1بي"، الذي تم إطلاقه من محطة "فوستوتشني" الفضائية، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وعلى متنه مجموعة من الأقمار الصناعية المختلفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:02 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала