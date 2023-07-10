https://sputnikarabic.ae/20230710/من-هم-أعضاء-منظمة-شنغهاي-للتعاون؟-1078904192.html
من هم أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون؟
من هم أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون؟
أكدت دول منظمة شنغهاي للتعاون العمل على تعزيز أمن المنطقة. 10.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-10T08:41+0000
2023-07-10T08:41+0000
2023-07-10T08:41+0000
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انفوجرافيك
منظمة شنغهاي للتعاون
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أفاد إعلان نيودلهي، الذي تبناه أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، في 4 يوليو/ تموز، بأن دول المنظمة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز الأمن والاستقرار وضمان السيادة والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.وجاء في إعلان نيودلهي، الذي تبناه أعضاء المنظمة:من الجدير بالذكر، أن إيران أصبحت، بشكل رسمي عضوًا دائمًا في المنظمة، وذلك بعد إعلان انضمامها خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة.اقرأ المزيد - خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" مكاسب إيران من الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاونوأعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا لأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، ومن نال صفة شريك الحوار، ومن هم المرشحون لهذه الصفة.
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انفوجرافيك, منظمة شنغهاي للتعاون, инфографика
انفوجرافيك, منظمة شنغهاي للتعاون, инфографика
من هم أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون؟
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أكدت دول منظمة شنغهاي للتعاون العمل على تعزيز أمن المنطقة.
أفاد إعلان نيودلهي، الذي تبناه أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، في 4 يوليو/ تموز، بأن دول المنظمة ستبذل قصارى جهدها لتعزيز الأمن والاستقرار وضمان السيادة والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وجاء في إعلان نيودلهي
، الذي تبناه أعضاء المنظمة:
"ترى الدول الأعضاء أنه من المهم تكثيف الجهود المشتركة للمجتمع الدولي للتصدي لأنشطة الجماعات الإرهابية والانفصالية والمتطرفة، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع انتشار التعصب الديني والقومية العدوانية والتمييز العرقي والعنصري وكراهية الأجانب وأفكار الفاشية والشوفينية".
من الجدير بالذكر، أن إيران أصبحت، بشكل رسمي عضوًا دائمًا في المنظمة
، وذلك بعد إعلان انضمامها خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة
.
وأعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا لأعضاء منظمة شنغهاي للتعاون، ومن نال صفة شريك الحوار، ومن هم المرشحون لهذه الصفة.