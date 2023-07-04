https://sputnikarabic.ae/20230704/خبراء-يكشفون-لـسبوتنيك-مكاسب-إيران-من-الانضمام-لمنظمة-شنغهاي-للتعاون--1078721948.html

خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" مكاسب إيران من الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون

خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" مكاسب إيران من الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون

علّق خبراء ومختصون في المجال السياسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على المكاسب الدولية والاقتصادية، التي ستحصل عليها إيران نتيجة انضمامها لمنظمة شنغهاي للتعاون. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T12:44+0000

2023-07-04T12:44+0000

2023-07-04T12:44+0000

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منظمة شنغهاي للتعاون

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وقال مجتبى جلال زاده، الخبير الإيراني في السياسة الدولية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن دخول إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون يحمل عدة رسائل إلى المنطقة والعالم في آن واحد، وهي:وبدوره، علق رئيس مركز دراسات إيران في جامعة ساوثويسترن (تشونغتشينغ)، بروفيسور جي كايون، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" حول أهمية انضمام إيران إلى المنظمة، قائلا:وفيما يتعلق بأهمية هذه الخطوة بالنسبة لإيران نفسها، اعتبر كايون أن إيران، التي تخضع للحصار والعقوبات والقيود من قبل الغرب، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، تأمل أن يساعد الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون في تحقيق اختراق اقتصادي بالنسبة لها.أصبحت إيران، اليوم الثلاثاء، الموافق 4 يوليو / تموز، بشكل رسمي عضوا دائما في منظمة "شنغهاي للتعاون"، وذلك بعد إعلان انضمامها خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة اليوم.ووفقًا لإعلان نيودلهي، الذي تم تبنيه في نهاية قمة منظمة شنغهاي للتعاون، التي عقدت اليوم، فقد شددت الدول الأعضاء على الأهمية التاريخية لقبول إيران كعضو في المنظمة.وتهدف المنظمة إلى بناء نظام عالمي متعدد المراكز يتسق بشكل تام مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الاحترام المتبادل، التي تلبي مصالح كل دولة مع وضع احتياجاتها وطموحاتها المتبادلة في الاعتبار.

https://sputnikarabic.ae/20230704/إيران-عضوا-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-بشكل-رسمي---1078717258.html

https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-أكثر-من-80-من-التجارة-بين-روسيا-والصين-تتم-بالروبل-واليوان-1078712140.html

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