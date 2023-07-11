https://sputnikarabic.ae/20230711/اعتقال-ضابط-في-الجيش-الإسرائيلي-خلال-الاحتجاجات-ضد-تعديلات-النظام-القضائي-1078969546.html
اعتقال ضابط في الجيش الإسرائيلي خلال الاحتجاجات ضد تعديلات النظام القضائي
اعتقال ضابط في الجيش الإسرائيلي خلال الاحتجاجات ضد تعديلات النظام القضائي
أفاد الجيش الإسرائيلية بأن ضابطًا في الجيش برتبة نقيب تم احتجازه من قبل الشرطة خلال الاحتجاجات ضد تعديلات النظام القضائي في وسط إسرائيل يوم الثلاثاء. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T22:05+0000
2023-07-11T22:05+0000
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وأوضح الجيش أن الضابط لم يكن يرتدي زيه العسكري أو لم يكن مميزًا بأي شكل آخر كضابط خلال الاحتجاج.يُسمح لقوات الدفاع الإسرائيلية حتى رتبة عقيد مساعد، وهي أعلى من رتبة النقيب، بالمشاركة في الاحتجاجات السياسية، شريطة ألا يكونوا يرتدون زيهم العسكري أو يكونوا مميزين كأفراد في الخدمة العسكرية.وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة أن 77 شخصًا تم اعتقالهم خلال التظاهرات طوال يوم الثلاثاء.وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية، لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ، بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء، إلا أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر منذ ذلك الوقت.ويعتزم الائتلاف الحكومي، بقيادة نتنياهو، البدء في طرح حزمة مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" على الكنيست للتصويت عليها، خلال الأسبوع الجاري، وسط تلويح حركات الاحتجاج بـ "شل الدولة" حال أقدم نتنياهو على ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230711/اعتقال-عشرات-الإسرائيليين-وسط-تصاعد-الاحتجاجات-في-مطار-بن-غوريون-ضد-خطة-الإصلاح-القضائي-1078960761.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, احتجاجات في إسرائيل, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, احتجاجات في إسرائيل, العالم
اعتقال ضابط في الجيش الإسرائيلي خلال الاحتجاجات ضد تعديلات النظام القضائي
22:05 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 22:06 GMT 11.07.2023) تابعنا عبر
أفاد الجيش الإسرائيلية بأن ضابطًا في الجيش برتبة نقيب تم احتجازه من قبل الشرطة خلال الاحتجاجات ضد تعديلات النظام القضائي في وسط إسرائيل يوم الثلاثاء.
وأوضح الجيش أن الضابط لم يكن يرتدي زيه العسكري أو لم يكن مميزًا بأي شكل آخر كضابط خلال الاحتجاج.
يُسمح لقوات الدفاع الإسرائيلية حتى رتبة عقيد مساعد، وهي أعلى من رتبة النقيب، بالمشاركة في الاحتجاجات السياسية، شريطة ألا يكونوا يرتدون زيهم العسكري أو يكونوا مميزين كأفراد في الخدمة العسكرية.
وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة أن 77 شخصًا تم اعتقالهم خلال التظاهرات
طوال يوم الثلاثاء.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، وفي ظل تظاهرات حاشدة وإضرابات عامة، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
، عن تعليق عرض التشريعات الخاصة بإصلاح القضاء للتصويت عليها في الكنيست إلى الدورة الصيفية، لحين إجراء حوار مع المعارضة الرافضة لخطته.
ورحب رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ
، بقرار نتنياهو، وأعلن استضافته جلسات الحوار بين أحزاب ائتلافه وأحزاب المعارضة التي تشكك في نوايا رئيس الوزراء، إلا أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم يذكر منذ ذلك الوقت.
ويعتزم الائتلاف الحكومي، بقيادة نتنياهو، البدء في طرح حزمة مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" على الكنيست للتصويت عليها، خلال الأسبوع الجاري، وسط تلويح حركات الاحتجاج بـ "شل الدولة" حال أقدم نتنياهو على ذلك.