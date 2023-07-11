https://sputnikarabic.ae/20230711/اعتقال-عشرات-الإسرائيليين-وسط-تصاعد-الاحتجاجات-في-مطار-بن-غوريون-ضد-خطة-الإصلاح-القضائي-1078960761.html

اعتقال عشرات الإسرائيليين وسط تصاعد الاحتجاجات في مطار بن غوريون ضد خطة الإصلاح القضائي

اعتقال عشرات الإسرائيليين وسط تصاعد الاحتجاجات في مطار بن غوريون ضد خطة الإصلاح القضائي

اعتقلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عشرات المواطنين من المتظاهرين ضد الإصلاحات القضائية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T15:33+0000

2023-07-11T15:33+0000

2023-07-11T15:33+0000

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وأفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الإسرائيلية اعتقلت العشرات من بين الآلاف الذين تظاهروا رفضا لخطة الإصلاح القضائي، وذلك بعد ساعات من إقرار الكنيست قانون مثير للجدل ضمن حزمة تشريعات لـ "إصلاح القضاء".وأشارت القناة الإسرائيلية الـ 12، إلى أن الآلاف من المتظاهرين اصطفوا خارج قاعة الوصول في مطار بن غوريون الدولي في مدينة تل أبيب، ضمن الإضرابات التى تسمى بـ"يوم المقاومة"، وهي الاحتجاجات الموسعة التي يخطط منظموها لتكون الأضخم في البلاد، وذلك على خلفية إقرار الكنيست الإسرائيلية لقانون مثير للجدل ضمن حزمة تشريعات لـ "إصلاح القضاء".وحذرت القناة على موقعها الإلكتروني من شدة الزحام في المنطقة، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على نحو 67 متظاهرا وأصيب بعض المتظاهرين، ربما يتخطى عددهم 9 بجروح طفيفة، أحدهم شرطية.وفجر اليوم الثلاثاء، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون "الحد من المعقولية"، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها.وأقام محتجون عشرات الخيام وأحرقوا الإطارات، وأغلقوا الطرقات، وسط مدينة "هرتسيليا"، وفي تل أبيب وحيفا، وفق هيئة البث الرسمية.وقامت الشرطة بإخراج عشرات المتظاهرين من صالة المسافرين "ترمينال 3" في مطار ديفيد بن غوريون الدولي، إلى خارج الصالة، مضيفة أن "الاحتجاجات لن يسمح بها داخل الصالات ويجب ممارسة حق التظاهر في الأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل هيئة المطارات".وكانت الحركات المنظمة للاحتجاجات أعلنت عزمها إغلاق مطار بن غوريون الدولي، كما أعلنت العديد من الشركات السماح لموظفيها بالتغيب للتظاهر، في إطار "يوم مقاومة"، وتوعدت الحركة الاحتجاجية الحكومة بتنظيم تظاهرات "تشل البلاد".يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها.ويأتي التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة الشهر الماضي.يذكر أن الاحتجاجات في إسرائيل تجددت بعدما كانت قد خفت حدتها في وقت سابق، وعمّت الاحتجاجات معظم المدن الإسرائيلية، مساء السبت الماضي، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها، وسط تنديد المعارضة.

https://sputnikarabic.ae/20230710/الكنيست-الإسرائيلي-يقر-بالقراءة-الأولى-مشروع-قانون-يحد-من-صلاحيات-المحكمة-العليا-1078934604.html

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